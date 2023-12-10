Будет ли поддержка Украины после выборов в США — политолог

Женщины проголосовали на избирательном участке. Фото: УНИАН

Ситуация вокруг американских выборов остается очень динамичной, вызывая общий интерес и беспокойство. Политологи отмечают, что Украине важно поддерживать двустороннюю коммуникацию с республиканцами и демократами, учитывая возможные изменения в политическом пейзаже Соединенных Штатов.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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"Ну давайте будем реалистами, нам нужно решать стратегический вопрос - попасть в бюджет США на следующий год. Необходимо, чтобы реализовалось предложение Джо Байдена о рекордной помощи Украины в 62 миллиарда долларов. Я думаю, что абсолютно не должно быть значения, как это будет происходить. Я думаю, что, скорее всего, это решение будет принято положительно для Украины", — говорит политолог.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новости.

Эксперт считает, что важно учитывать, что над политическими разногласиями в США стоит национальный интерес, определяющий внешнеполитическую стратегию страны. Реализация этого интереса может повлиять на объем и форму помощи Украине.

Напомним, следующий год по китайскому календарю пройдет под покровительством дракона, и именно на него и выпадают выборы у наших прямых союзников. В США должны определиться с новым главой Белого дома, а в ЕС с депутатами Европейского парламента. Также свое очередное "ДА" должны сказать своему царю россияне. В том, что в Кремле останется засидевшийся руководитель, ни у кого сомнений не вызывает.

Также мы писали, что быть или не быть выборам в Украине в следующем году покажет прежде всего фронт. По действующей Конституции выборы во время военного положения запрещены, и это ни для кого не секрет. Но российская гибридная стратегия использует все инструменты, включая вопрос языка и тему выборов, для достижения своих целей.