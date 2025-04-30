Графіки відключень світла на завтра - чи задіють їх в Одесі, від ДТЕК та Укренерго

Чи буде в Одесі світло завтра — які графіки відключень
Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною, тому споживачів просять заощаджувати електроенергію. Проте завтра, 1 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 квітня, станом на 09:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у вівторок.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!