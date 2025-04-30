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Будет ли в Одессе свет завтра — какие графики отключений

30 апреля 2025 20:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Графики отключений света на завтра - задействуют ли их в Одессе, от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстартивное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной, поэтому потребителей просят экономить электроэнергию. Однако завтра, 1 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 30 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — во вторник.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости СДПТ для одесситов.

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