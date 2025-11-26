Відео
Україна
Одеса Чи буде врожай наступного року — стан озимих на Одещині

Чи буде врожай наступного року — стан озимих на Одещині

Дата публікації: 26 листопада 2025 16:31
Оновлено: 16:19
Озима пшениця в Україні: прогнози врожаю та ключові ризики
Сходи озимих на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Аграрії заходять у зиму зі стриманим оптимізмом. Озима пшениця дала дружні сходи в більшості регіонів, а площі посівів навіть перевищили заплановані. Це створює основу для врожаю наступного року. Та попереду найскладніший період — зима і весняний догляд, які можуть суттєво змінити ситуацію.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів головний науковий співробітник Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Микола Литвиненко.

Озимі зернові

Попри виклики сезону, сівба озимої пшениці пройшла результативно. У багатьох областях аграрії повністю виконали плани й навіть розширили площі під зерновими. Це стало можливим завдяки сприятливому старту та оперативним темпам робіт. Та вирішальний етап — ще попереду. Зима здатна різко вплинути на стан посівів, особливо якщо вона пройде без снігу або з частими відлигами. Весна також відіграє ключову роль, адже саме в цей період рослини мають компенсувати недолік поживних речовин і можливе ослаблення восени.

"Наш ґрунт настільки виснажений, що без добрив отримати хороший урожай неможливо. Поживних речовин у ньому дуже мало. Тому навіть мінімальні дози мінеральних добрив, особливо у весняний період, — це обов’язкова умова", — пояснює головний науковий співробітник Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Микола Литвиненко.

Озимина на Одещині - чого чекати у наступному році
Микола Литвиненко під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Він зазначив, що раннє весняне підживлення здатне активізувати кущення навіть ослаблених рослин. Мікродобрива допоможуть культурі швидше вийти зі стресу після зимівлі, особливо якщо вона була нестабільною. Подальший догляд залежатиме від погоди — надмірні опади чи рання спека можуть скоригувати дії аграріїв. Фахівець наголосив: за правильної технології та своєчасного реагування Україна може розраховувати на стабільний урожай. Головне — не економити на критичних елементах і вчасно підсилювати рослини.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що аграріям на півдні бракує добрив та палива. Також ми писали про те, що озимина Одещини під загрозою через запізнені посіви.

Одеса врожай Одеська область Новини Одеси аграрії посів
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
