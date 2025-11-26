Озимая пшеница в Украине: прогнозы урожая и ключевые риски

Всходы озимых в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Аграрии заходят в зиму со сдержанным оптимизмом. Озимая пшеница дала дружные всходы в большинстве регионов, а площади посевов даже превысили запланированные. Это создает основу для урожая следующего года. Но впереди самый сложный период — зима и весенний уход, которые могут существенно изменить ситуацию.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николай Литвиненко.

Озимые зерновые

Несмотря на вызовы сезона, сев озимой пшеницы прошел результативно. Во многих областях аграрии полностью выполнили планы и даже расширили площади под зерновыми. Это стало возможным благодаря благоприятному старту и оперативным темпам работ. Но решающий этап — еще впереди. Зима способна резко повлиять на состояние посевов, особенно если она пройдет без снега или с частыми оттепелями. Весна также играет ключевую роль, ведь именно в этот период растения должны компенсировать недостаток питательных веществ и возможное ослабление осенью.

"Наша почва настолько истощена, что без удобрений получить хороший урожай невозможно. Питательных веществ в ней очень мало. Поэтому даже минимальные дозы минеральных удобрений, особенно в весенний период, — это обязательное условие", — объясняет главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николай Литвиненко.

Николай Литвиненко во время интервью. Фото: Новости.LIVE

Он отметил, что ранняя весенняя подкормка способна активизировать кущение даже ослабленных растений. Микроудобрения помогут культуре быстрее выйти из стресса после зимовки, особенно если она была нестабильной. Дальнейший уход будет зависеть от погоды — чрезмерные осадки или ранняя жара могут скорректировать действия аграриев. Специалист подчеркнул: при правильной технологии и своевременном реагировании Украина может рассчитывать на стабильный урожай. Главное — не экономить на критических элементах и вовремя усиливать растения.

