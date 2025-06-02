Чи варто Україні мати ядерну зброю — думки одеситів

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Протягом останніх чотирьох років, коли в Україні триває повномасштабна війна, питання про раціональність рішення віддати ядерну зброю обговорюється постійно. Адже, по суті, наша країна на початку 90-х була у трійці лідерів за кількістю боєголовок. Багато експертів впевнені — збережи ми за собою цей статус, Росія не зважилася б оголошувати так зване СВО. Але є й інший бік медалі — відповідальність та безпечний зміст цього арсеналу на тлі міжнародного тиску.

Чи потрібно Україні повертати статус ядерної держави? Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися думки звичайних одеситів.

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Повернути ядерну зброю

Кирило переконаний, що повернення Україні ядерного статусу необхідно. Його позиція сформувалася не лише під впливом війни, а й на основі історичних фактів, які, за його словами, показують, що ядерна зброя реально працює як стримувальний фактор.

"Так, я підтримав би це рішення, бо в будь-якому випадку історія нам стверджує про те, що це завжди спрацьовувало як такий запобіжний захід. Попри те, що у світі був прецедент з використанням ядерної зброї — проти Японії, яка її не мала. Після цього не було ніяких ексцесів. Через тиск і страх міжнародної ізоляції ми відмовились. А зараз необхідно повертати те, що нам належить", — каже Кирило.

Одесит Кирило про те, чи потрібно Україні повертати статус ядерної держави. Фото: Новини.LIVE

Дана також підтримує повернення ядерного статусу. Для неї це не політичне чи історичне питання, а гарантія того, що більше ніхто не наважиться напасти. Зброя масового ураження могла б убезпечити країну — і це головне.

"Так, безумовно, я б підтримала. Як на мене, це б допомогло більше убезпечити нашу країну від агресії з боку як Росії, так і з боку будь-якої іншої країни", — зазначила Дана.

Місцева жителька Дана про ядерну зброю. Фото: Новини.LIVE

Ще одна респондентка Катерина говорить просто. Адже це питання особистої безпеки, а не лише геополітики. У країні, де повітряні тривоги стали буденністю, думка про потужну зброю, яка могла б відвернути ворога, здається логічною.

"Так, безумовно, підтримала. Мені було б спокійніше спати", — зауважила Катерина.

Одеситка Катерина про свій спокій. Фото: Новини.LIVE

Ядерна зброя не потрібна

А ось одеситка Тетяна має більш стриману позицію, хоча визнає: ядерна зброя змінила б розклад сил у регіоні. Це більше про моральні межі та репутацію країни, яка прагне бути частиною цивілізованого світу. Сила — це не лише про арсенали, а й про здатність стримувати себе у найскладніші моменти.

"Я гадаю, що це багато б чого змінило, але все-таки ми маємо залишатись неядерною державою. І, гадаю, так було б краще для всіх", — зазначає Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про ядерну зброю. Фото: Новини.LIVE

Ядерна зброя — не загроза

Хтось вбачає у ядерній зброї радше психологічну гарантію, ніж реальний засіб впливу. Україна не має використовувати цю зброю як інструмент агресії, але у світі, де силу поважають більше, ніж права, такий символ може рятувати.

"Якщо це зброя не буде використовуватися, а просто буде стояти у нас, знаєте, для підтримки — можна було б. Але якщо ми будемо комусь цим загрожувати, іншим країнам — звісно, ні", — каже Анастасія.

Одеситка Анастасія про свою думку стосовно повернення зброї. Фото: Новини.LIVE

Повернення ядерного статусу — це питання не лише технічне чи стратегічне. Це питання ідентичності, пам’яті, довіри до світу й здатності захищати себе. Одні одесити бачать у цьому справедливість, інші — загрозу для майбутніх поколінь. Комусь ядерна зброя — це гарантія миру, а комусь — небезпечна межа, яку не варто переступати. Але одне зрозуміло: українське суспільство доросло до того, щоб вести цю розмову серйозно — без ілюзій, але з відповідальністю.

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