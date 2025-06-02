Стоит ли Украине иметь ядерное оружие - мнения одесситов

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В течение последних четырех лет, когда в Украине идет полномасштабная война, вопрос о рациональности решения отдать ядерное оружие обсуждается постоянно. Ведь, по сути, наша страна в начале 90-х была в тройке лидеров по количеству боеголовок. Многие эксперты уверены — сохрани мы за собой этот статус, Россия не решилась бы объявлять так называемое СВО. Но есть и другая сторона медали — ответственность и безопасное содержание данного арсенала на фоне международного давления.

Нужно ли Украине возвращать статус ядерной державы? Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы узнать мнения обычных одесситов.

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Вернуть ядерное оружие

Кирилл убежден, что возвращение Украине ядерного статуса необходимо. Его позиция сформировалась не только под влиянием войны, но и на основе исторических фактов, которые, по его словам, показывают, что ядерное оружие реально работает как сдерживающий фактор.

"Да, я поддержал бы это решение, потому что в любом случае история нам говорит о том, что это всегда срабатывало как такая мера предосторожности. Несмотря на то, что в мире был прецедент с использованием ядерного оружия — против Японии, которая его не имела. После этого не было никаких эксцессов. Из-за давления и страха международной изоляции мы отказались. А сейчас необходимо возвращать то, что нам в целом принадлежит", — говорит Кирилл.

Одессит Кирилл о том, нужно ли Украине возвращать статус ядерной державы. Фото: Новини.LIVE

Дана также поддерживает возвращение ядерного статуса. Для нее это не политический или исторический вопрос, а гарантия того, что больше никто не решится напасть. Оружие массового поражения могло бы обезопасить страну — и это главное.

"Да, безусловно, я бы поддержала. Как по мне, это бы помогло больше обезопасить нашу страну от агрессии со стороны как России, так и со стороны любой другой страны", — отметила Дана.

Местная жительница Дана о ядерном оружии. Фото: Новини.LIVE

Еще одна респондентка Екатерина говорит просто. Ведь это вопрос личной безопасности, а не только геополитики. В стране, где воздушные тревоги стали обыденностью, мысль о мощном оружии, которое могло бы отвлечь врага, кажется логичной.

"Да, безусловно, поддержала. Мне было бы спокойнее спать", — отметила Екатерина.

Одесситка Екатерина о своем спокойствии. Фото: Новини.LIVE

Ядерное оружие не нужно

А вот одесситка Татьяна имеет более сдержанную позицию, хотя признает: ядерное оружие изменило бы расклад сил в регионе. Это больше о моральных границах и репутации страны, которая стремится быть частью цивилизованного мира. Сила — это не только об арсеналах, но и о способности сдерживать себя в самые сложные моменты.

"Я думаю, что это многое бы изменило, но все-таки мы должны оставаться неядерным государством. И, думаю, так было бы лучше для всех", — отмечает Татьяна.

Местная жительница Татьяна о ядерном оружии. Фото: Новини.LIVE

Ядерное оружие — не угроза

Кто-то видит в ядерном оружии скорее психологическую гарантию, чем реальное средство воздействия. Украина не должна использовать это оружие как инструмент агрессии, но в мире, где силу уважают больше, чем права, такой символ может спасать.

"Если это оружие не будет использоваться, а просто будет стоять у нас, знаете, для поддержки — можно было бы. Но если мы будем кому-то этим угрожать, другим странам — конечно, нет", — говорит Анастасия.

Одесситка Анастасия относительно возвращения оружия. Фото: Новини.LIVE

Возвращение ядерного статуса — это вопрос не только технический или стратегический. Это вопрос идентичности, памяти, доверия к миру и способности защищать себя. Одни одесситы видят в этом справедливость, другие — угрозу для будущих поколений. Кому-то ядерное оружие — это гарантия мира, а кому-то — опасная черта, которую не стоит переступать. Но одно ясно: украинское общество доросло до того, чтобы вести этот разговор серьезно — без иллюзий, но с ответственностью.

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