Стоит ли Украине иметь ядерное оружие - мнения одесситов

Нужно ли Украине ядерное оружие — что думают об этом одесситы
В течение последних четырех лет, когда в Украине идет полномасштабная война, вопрос о рациональности решения отдать ядерное оружие обсуждается постоянно. Ведь, по сути, наша страна в начале 90-х была в тройке лидеров по количеству боеголовок. Многие эксперты уверены — сохрани мы за собой этот статус, Россия не решилась бы объявлять так называемое СВО. Но есть и другая сторона медали — ответственность и безопасное содержание данного арсенала на фоне международного давления.
Нужно ли Украине возвращать статус ядерной державы? Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы узнать мнения обычных одесситов.
Вернуть ядерное оружие
Кирилл убежден, что возвращение Украине ядерного статуса необходимо. Его позиция сформировалась не только под влиянием войны, но и на основе исторических фактов, которые, по его словам, показывают, что ядерное оружие реально работает как сдерживающий фактор.
"Да, я поддержал бы это решение, потому что в любом случае история нам говорит о том, что это всегда срабатывало как такая мера предосторожности. Несмотря на то, что в мире был прецедент с использованием ядерного оружия — против Японии, которая его не имела. После этого не было никаких эксцессов. Из-за давления и страха международной изоляции мы отказались. А сейчас необходимо возвращать то, что нам в целом принадлежит", — говорит Кирилл.
Дана также поддерживает возвращение ядерного статуса. Для нее это не политический или исторический вопрос, а гарантия того, что больше никто не решится напасть. Оружие массового поражения могло бы обезопасить страну — и это главное.
"Да, безусловно, я бы поддержала. Как по мне, это бы помогло больше обезопасить нашу страну от агрессии со стороны как России, так и со стороны любой другой страны", — отметила Дана.
Еще одна респондентка Екатерина говорит просто. Ведь это вопрос личной безопасности, а не только геополитики. В стране, где воздушные тревоги стали обыденностью, мысль о мощном оружии, которое могло бы отвлечь врага, кажется логичной.
"Да, безусловно, поддержала. Мне было бы спокойнее спать", — отметила Екатерина.
Ядерное оружие не нужно
А вот одесситка Татьяна имеет более сдержанную позицию, хотя признает: ядерное оружие изменило бы расклад сил в регионе. Это больше о моральных границах и репутации страны, которая стремится быть частью цивилизованного мира. Сила — это не только об арсеналах, но и о способности сдерживать себя в самые сложные моменты.
"Я думаю, что это многое бы изменило, но все-таки мы должны оставаться неядерным государством. И, думаю, так было бы лучше для всех", — отмечает Татьяна.
Ядерное оружие — не угроза
Кто-то видит в ядерном оружии скорее психологическую гарантию, чем реальное средство воздействия. Украина не должна использовать это оружие как инструмент агрессии, но в мире, где силу уважают больше, чем права, такой символ может спасать.
"Если это оружие не будет использоваться, а просто будет стоять у нас, знаете, для поддержки — можно было бы. Но если мы будем кому-то этим угрожать, другим странам — конечно, нет", — говорит Анастасия.
Возвращение ядерного статуса — это вопрос не только технический или стратегический. Это вопрос идентичности, памяти, доверия к миру и способности защищать себя. Одни одесситы видят в этом справедливость, другие — угрозу для будущих поколений. Кому-то ядерное оружие — это гарантия мира, а кому-то — опасная черта, которую не стоит переступать. Но одно ясно: украинское общество доросло до того, чтобы вести этот разговор серьезно — без иллюзий, но с ответственностью.
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