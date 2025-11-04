Відео
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:51
Оновлено: 00:18
Комплекс Палладіум в Одесі закрили — чи працює зараз клуб
Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно в Одесі закрили готельно-ресторанний комплекс "Палладіум" через скандал з російською музикою. Станом на 4 листопада клуб дійсно не працює і там немає відвідувачів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Закриття клубу "Палладіум" в Одесі

Станом на 4 листопада комплекс "Паладіум" в Одесі закритий. Там немає відвідувачів та працівників. 

Клуб Палладіу в Одесі закрили
Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Чи працює Палладіум в Одесі
"Палладіум" в Одесі не працює. Фото: Новини.LIVE
Скандал в Палладіумі в Одесі
Комплекс "Палладіум" в Одесі закрили. Фото: Новини.LIVE
Коли буде працювати Палладіум в Одесі
Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, раніше в Одесі спалахнув скандал після того, як у "Палладіумі" під час масштабної вечірки включили російську музику. Інцидент спричинив хвилю обурення серед містян.

Пізніше керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що комплекс закриють на період перевірки щодо порушення мовного законодавства. Він спільно з військовими підписав відповідний указ. 

Нагадаємо, після цього скандалу в Одесі пропонують запровадити мораторій на російську музику в місті та області. Депутатка Ярослава Вітко-Присяжнюк звернулась до керівництва ОВА. 

Коментуючи цей інцидент, Кіпер наголосив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.

Одеса скандал російська мова музика готелі ресторани
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
