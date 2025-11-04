Комплекс Палладіум в Одесі закрили — чи працює зараз клуб

Чи справді закрили комплекс "Палладіум" в Одесі — фото
Нещодавно в Одесі закрили готельно-ресторанний комплекс "Палладіум" через скандал з російською музикою. Станом на 4 листопада клуб дійсно не працює і там немає відвідувачів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Закриття клубу "Палладіум" в Одесі
Станом на 4 листопада комплекс "Паладіум" в Одесі закритий. Там немає відвідувачів та працівників.
Зазначимо, раніше в Одесі спалахнув скандал після того, як у "Палладіумі" під час масштабної вечірки включили російську музику. Інцидент спричинив хвилю обурення серед містян.
Пізніше керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що комплекс закриють на період перевірки щодо порушення мовного законодавства. Він спільно з військовими підписав відповідний указ.
Нагадаємо, після цього скандалу в Одесі пропонують запровадити мораторій на російську музику в місті та області. Депутатка Ярослава Вітко-Присяжнюк звернулась до керівництва ОВА.
Коментуючи цей інцидент, Кіпер наголосив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.
Читайте Новини.LIVE!