Комплекс Палладіум в Одесі закрили — чи працює зараз клуб

Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно в Одесі закрили готельно-ресторанний комплекс "Палладіум" через скандал з російською музикою. Станом на 4 листопада клуб дійсно не працює і там немає відвідувачів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Закриття клубу "Палладіум" в Одесі

Станом на 4 листопада комплекс "Паладіум" в Одесі закритий. Там немає відвідувачів та працівників.

Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Палладіум" в Одесі не працює. Фото: Новини.LIVE

Комплекс "Палладіум" в Одесі закрили. Фото: Новини.LIVE

Закритий комплекс "Палладіум" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, раніше в Одесі спалахнув скандал після того, як у "Палладіумі" під час масштабної вечірки включили російську музику. Інцидент спричинив хвилю обурення серед містян.

Пізніше керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що комплекс закриють на період перевірки щодо порушення мовного законодавства. Він спільно з військовими підписав відповідний указ.

Нагадаємо, після цього скандалу в Одесі пропонують запровадити мораторій на російську музику в місті та області. Депутатка Ярослава Вітко-Присяжнюк звернулась до керівництва ОВА.

Коментуючи цей інцидент, Кіпер наголосив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.