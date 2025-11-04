Комплекс Палладиум в Одессе закрыли — работает ли сейчас клуб

Закрытый комплекс "Палладиум" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Недавно в Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс "Палладиум" из-за скандала с русской музыкой. По состоянию на 4 ноября клуб действительно не работает и там нет посетителей.

По состоянию на 4 ноября комплекс "Паладиум" в Одессе закрыт. Там нет посетителей и работников.

Отметим, ранее в Одессе вспыхнул скандал после того, как в "Палладиуме" во время масштабной вечеринки включили российскую музыку. Инцидент вызвал волну возмущения среди горожан.

Позже руководитель ОВА Олег Кипер сообщил, что комплекс закроют на период проверки на предмет нарушения языкового законодательства. Он совместно с военными подписал соответствующий указ.

Напомним, после этого скандала в Одессе предлагают ввести мораторий на русскую музыку в городе и области. Депутат Ярослава Витко-Присяжнюк обратилась к руководству ОВА.

Комментируя этот инцидент, Кипер отметил, что в городе, который ежедневно страдает от российских атак, не должна звучать музыка страны-агрессора.