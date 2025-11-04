Видео
Действительно ли закрыли комплекс "Палладиум" в Одессе — фото

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:51
обновлено: 00:18
Комплекс Палладиум в Одессе закрыли — работает ли сейчас клуб
Закрытый комплекс "Палладиум" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Недавно в Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс "Палладиум" из-за скандала с русской музыкой. По состоянию на 4 ноября клуб действительно не работает и там нет посетителей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Закрытие клуба "Палладиум" в Одессе

По состоянию на 4 ноября комплекс "Паладиум" в Одессе закрыт. Там нет посетителей и работников.

Клуб Палладіу в Одесі закрили
Закрытый комплекс "Палладиум" в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Чи працює Палладіум в Одесі
"Палладиум" в Одессе не работает. Фото: Новини.LIVE
Скандал в Палладіумі в Одесі
Комплекс "Палладиум" в Одессе закрыли. Фото: Новини.LIVE
Коли буде працювати Палладіум в Одесі
Закрытый комплекс "Палладиум" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отметим, ранее в Одессе вспыхнул скандал после того, как в "Палладиуме" во время масштабной вечеринки включили российскую музыку. Инцидент вызвал волну возмущения среди горожан.

Позже руководитель ОВА Олег Кипер сообщил, что комплекс закроют на период проверки на предмет нарушения языкового законодательства. Он совместно с военными подписал соответствующий указ.

Напомним, после этого скандала в Одессе предлагают ввести мораторий на русскую музыку в городе и области. Депутат Ярослава Витко-Присяжнюк обратилась к руководству ОВА.

Комментируя этот инцидент, Кипер отметил, что в городе, который ежедневно страдает от российских атак, не должна звучать музыка страны-агрессора.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
