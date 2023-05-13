Чи вистачить потужностей Дунайських портів, аби замінити "зернову ініціативу"
Дунайські порти та наземні перевезення можуть задовольнити лише половину потреб українських аграріїв. Це означає, що вони не можуть стати повноцінною альтернативою "зернового коридору", який є необхідним для задоволення потреб сільськогосподарського сектору.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів генеральний директор аграрної конфедерації України Павло Коваль.
"Перевезення залізницею обмежено європейськими партнерами України. Якщо все спрацює ідеально, то таким чином ми можемо перевозити два мільйони тонн агропродукції. Через дунайські порти — один мільйон тонн. Автомобільний транспорт — 400-500 тисяч тонн. Це два-три мільйони тонн. А нам потрібно шість мільйонів тонн", — розповів Павло Коваль.
Експерт зазначив, що до початку війни в Україні діяло 17 морських портів, але зараз їх залишилося всього три. Втім наразі важлива робота "зернового коридору". Крім того, слід розширяти ініціативу й залучати інші порти.
Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден покинули українські порти. На їхньому борту було понад пів мільйона тон зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 83 російські судна.
Зазначимо, Міністерство відновлення України готується передати у концесію перший, контейнерний та п'ятий термінали порту "Чорноморськ". Цей процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії й зараз активно продовжується.