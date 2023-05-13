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Чи вистачить потужностей Дунайських портів, аби замінити "зернову ініціативу"

13 травня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чи вистачить потужностей Дунайських портів, аби замінити "зернову ініціативу"
Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дунайські порти та наземні перевезення можуть задовольнити лише половину потреб українських аграріїв. Це означає, що вони не можуть стати повноцінною альтернативою "зернового коридору", який є необхідним для задоволення потреб сільськогосподарського сектору.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів генеральний директор аграрної конфедерації України Павло Коваль. 

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"Перевезення залізницею обмежено європейськими партнерами України. Якщо все спрацює ідеально, то таким чином ми можемо перевозити два мільйони тонн агропродукції. Через дунайські порти — один мільйон тонн. Автомобільний транспорт — 400-500 тисяч тонн. Це два-три мільйони тонн. А нам потрібно шість мільйонів тонн", — розповів Павло Коваль.

Експерт зазначив, що до початку війни в Україні діяло 17 морських портів, але зараз їх залишилося всього три. Втім наразі важлива робота "зернового коридору". Крім того, слід розширяти ініціативу й залучати інші порти.  

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден покинули українські порти. На їхньому борту було понад пів мільйона тон зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 83 російські судна.

Зазначимо, Міністерство відновлення України готується передати у концесію перший, контейнерний та п'ятий термінали порту "Чорноморськ". Цей процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії й зараз активно продовжується.

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