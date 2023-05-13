Хватит ли мощностей Дунайских портов, чтобы заменить "зерновую инициативу"

Павел Коваль, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Дунайские порты и наземные перевозки могут удовлетворить только половину потребностей украинских аграриев. Это означает, что они не могут стать полноценной альтернативой "зерновому коридору", который необходим для удовлетворения потребностей сельскохозяйственного сектора.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал генеральный директор аграрной конфедерации Украины Павел Коваль.

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"Перевозка по железной дороге ограничена европейскими партнерами Украины. Если все сработает идеально, то, таким образом, мы можем перевозить два миллиона тонн агропродукции. Через дунайские порты — один миллион тонн. Автомобильный транспорт — 400-500 тысяч тонн. Это два-три миллиона тонн. А нам нужно шесть миллионов тонн", — рассказал Павел Коваль.

Эксперт отметил, что до начала войны в Украине действовало 17 морских портов, но сейчас их осталось всего три. Впрочем, сейчас важна работа "зернового коридора". Кроме того, следует расширять инициативу и привлекать другие порты.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 18 судов покинули украинские порты. На их борту было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 83 российских судна.

Отметим, что Министерство восстановления Украины готовится передать в концессию первый, контейнерный и пятый терминалы порта "Черноморск". Этот процесс начался еще до полномасштабного вторжения в Россию и сейчас активно продолжается.