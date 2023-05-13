Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хватит ли мощностей Дунайских портов, чтобы заменить "зерновую инициативу" arrow

Хватит ли мощностей Дунайских портов, чтобы заменить "зерновую инициативу"

13 мая 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хватит ли мощностей Дунайских портов, чтобы заменить "зерновую инициативу"
Павел Коваль, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дунайские порты и наземные перевозки могут удовлетворить только половину потребностей украинских аграриев. Это означает, что они не могут стать полноценной альтернативой "зерновому коридору", который необходим для удовлетворения потребностей сельскохозяйственного сектора.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал генеральный директор аграрной конфедерации Украины Павел Коваль.

Читайте также:

"Перевозка по железной дороге ограничена европейскими партнерами Украины. Если все сработает идеально, то, таким образом, мы можем перевозить два миллиона тонн агропродукции. Через дунайские порты — один миллион тонн. Автомобильный транспорт — 400-500 тысяч тонн. Это два-три миллиона тонн. А нам нужно шесть миллионов тонн", — рассказал Павел Коваль.

Эксперт отметил, что до начала войны в Украине действовало 17 морских портов, но сейчас их осталось всего три. Впрочем, сейчас важна работа "зернового коридора". Кроме того, следует расширять инициативу и привлекать другие порты.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 18 судов покинули украинские порты. На их борту было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 83 российских судна.

Отметим, что Министерство восстановления Украины готовится передать в концессию первый, контейнерный и пятый терминалы порта "Черноморск". Этот процесс начался еще до полномасштабного вторжения в Россию и сейчас активно продолжается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас