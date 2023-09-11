Чи вистоїть економіка України

Центр Одеси. Фото: Новини.LIVE

Попереду зима, а разом з нею й чимало випробувань, пов’язаних із обстрілами енергетичної інфраструктури. Одещина минулого року чи не найбільше відчула на собі знеструмлення. Аби втримати бізнес на плаву, підприємці масово скупили генератори. Втім цього року через здорожчання пального це може потягти за собою й здорожчання продукції.



Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражія.

За словами економіста, чимало підприємств та й звичайних людей наразі готові до можливих блекаутів, бо мають відповідне обладнання у вигляді генераторів та інших гаджетів. Втім використовувати генератори для виготовлення якоїсь продукції дуже дорого.



"Тримати хлібозаводи на генераторах — це неправильно і нерентабельно й не треба до цього прагнути. Генератор повинен використовуватися для свого прямого призначення: з його допомогою треба завершити технологічний процес, який розпочали, коли було електропостачання, і все, очікувати, поки світло не повернеться. У такі моменти воно несуттєво вплине на собівартість продукції", — розказав Едуард Каражія.



Щодо офісних працівників, то вони можуть працювати віддалено, адже сьогодні достатній рівень диджиталізації, комп’ютеризації, який дозволяє перебувати у спільній мережі, а роботу виконувати вдома. Як для бізнесу, так і для звичайних громадян дуже важливо, аби були графіки відключення, які дозволять людям підлаштовуватися або змінювати графік роботи.



"Можливо, це буде нічний час, і нам буде незручно. Але якщо ми хочемо, щоб наша продукція була дешевше, а витрати менші, а також конкуренція була, тоді такий варіант буде найбільш вигідним і виправданим", — зазначив Едуард Каражія.



На думку експерта, якщо говорити про бізнес, то є різні види діяльності. І якщо компанія займається морськими перевезеннями й отримує більшу рентабельність, чому б не використовувати генератори. А якщо це магазин дешевих продуктів й у них немає рентабельності, то тоді вони не повинні працювати.

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Стан української економіки

Якщо говорити про розвиток економіки у найближчі пів року, то тут у першу чергу треба розуміти, що сьогодні Україна не може заробити ту кількість грошей, яка нам необхідна. І це спричинено об’єктивними причинами — у країні другий рік поспіль йде війна.



"Але ми бачимо, яка фінансова підтримка йде з-за кордону: міжнародний валютний фонд, Банк реконструкції та розвитку, різноманітні фонди — їх фінансування на 2023 рік більше, ніж бюджет України. Фактично коштом іноземних донорів всі функції соціально-важливих статей видатків нашої країни вже покрито. І ми чуємо чітке та впевнене "так", що Україну ніхто не залишить, і це фінансування буде відбуватися стільки, скільки необхідно. Тому я думаю, що не варто боятися тим, хто залежить від бюджету: підприємства, пенсіонери, соціальні виплати — вони всі будуть. Певна річ, що їх розмір сьогодні не відповідає витратам, але те, що держава зможе — вона виконає", — резюмував Едуард Каражія.



Також він додав, що українська економіка поступово прилаштовується до нових умов. Як результат, деякі її галузі ростуть швидше, і навіть економічно є значна частина населення, яка не відчуває війни.



Нагадаємо, у вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і далі, адже попереду на нас чекає важка зима. Детальніше читайте у нашому матеріалі.