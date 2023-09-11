Выстоит ли экономика Украины

Центр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одесчина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Впрочем, в этом году из-за подорожания горючего это может повлечь за собой и подорожание продукции.



Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

По словам экономиста, многие предприятия и обычные люди сейчас готовы к возможным блекаутам, потому что имеют соответствующее оборудование в виде генераторов и других гаджетов. Впрочем, использовать генераторы для изготовления какой-то продукции очень дорого.



"Держать хлебозаводы на генераторах — это неправильно и нерентабельно. Не нужно к этому стремиться. Генератор должен использоваться для своего прямого назначения: с его помощью нужно завершить технологический процесс, который начали, когда было электроснабжение, и все, ожидать, пока свет не вернется. В такие моменты оно не повлияет на себестоимость продукции", — рассказал Эдуард Каражия.



Что касается офисных работников, то они могут работать удаленно, ведь сегодня достаточный уровень диджитализации, компьютеризации, позволяющий находиться в общей сети, а работу выполнять дома. Как для бизнеса, так и для обычных граждан очень важно, чтобы были графики отключения, позволяющие людям подстраиваться или изменять график работы.



"Возможно, это будет ночное время и нам будет неудобно. Но если мы хотим, чтобы наша продукция была дешевле, а затраты меньше, а также конкуренция была, тогда такой вариант будет наиболее выгодным и оправданным", — отметил Эдуард Каражия.



По мнению эксперта, если говорить о бизнесе, то есть разные виды деятельности. И если компания занимается морскими перевозками и получает большую рентабельность, почему бы не использовать генераторы. А если это магазин дешевых продуктов и у них нет рентабельности, тогда они не должны работать.

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Состояние украинской экономики

Если говорить о развитии экономики в ближайшие полгода, то здесь в первую очередь нужно понимать, что сегодня Украина не может заработать необходимое количество денег. И это вызвано объективными причинами — в стране второй год идет война.



"Но мы видим, какая финансовая поддержка идет из-за рубежа: международный валютный фонд, Банк реконструкции и развития, разнообразные фонды — их финансирование на 2023 год больше, чем бюджет Украины. Фактически за счет иностранных доноров все функции социально важных статей расходов нашей страны уже покрыты. И мы слышим четкое и уверенное "да", что Украину никто не оставит и это финансирование будет происходить столько, сколько необходимо. Поэтому я думаю, что не стоит бояться тем, кто зависит от бюджета: предприятия, пенсионеры, социальные выплаты — они все будут. Естественно, их размер сегодня не соответствует затратам, но то, что государство сможет — оно выполнит", — резюмировал Эдуард Каражия.



Также он добавил, что украинская экономика постепенно пристраивается к новым условиям. Как результат, некоторые ее отрасли растут быстрее, и даже экономически значительная часть населения не чувствует войны.



Напомним, в сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше, ведь впереди нас ждет тяжелая зима. Детальнее читайте в нашем материале.