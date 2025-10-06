Розтрата 1,4 млн грн на оборону у Миколаєві: ДБР повідомило про підозру

Правоохоронці з посадовцем в кабінеті. Фото: Державне бюро розслідувань

Керівник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління мав закупити паливну деревину для українських військових. Однак вирішив нажитися на цьому. На схемі, яку він організував, заробив понад 1,4 млн гривень. Наразі його звільнено з посади.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Посадовець мав закупити паливну деревину для українських військових. Знаючи реальну вартість продукції, він створив схему: деревину купували у лісгоспах через підставну фірму, а потім постачали у власне управління вже вдвічі дорожче. Це дало керівнику можливість незаконно заробити понад 1,4 млн гривень.

Як покарають

Наразі він звільнений з посади і йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах. Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно посадовця накладено арешт. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

