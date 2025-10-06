Відео
Чиновник на Миколаївщині заробляв на деревині для військових

Чиновник на Миколаївщині заробляв на деревині для військових

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:08
Розтрата 1,4 млн грн на оборону у Миколаєві: ДБР повідомило про підозру
Правоохоронці з посадовцем в кабінеті. Фото: Державне бюро розслідувань

Керівник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління мав закупити паливну деревину для українських військових. Однак вирішив нажитися на цьому. На схемі, яку він організував, заробив понад 1,4 млн гривень. Наразі його звільнено з посади.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Деталі схеми

Посадовець мав закупити паливну деревину для українських військових. Знаючи реальну вартість продукції, він створив схему: деревину купували у лісгоспах через підставну фірму, а потім постачали у власне управління вже вдвічі дорожче. Це дало керівнику можливість незаконно заробити понад 1,4 млн гривень.

Як покарають

Наразі він звільнений з посади і йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах. Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно посадовця накладено арешт. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали чиновника, який крав пальне у ЗСУ. Також ми писали, що на Одещині посадовець погорів на хабарях.

 

Одеса ЗСУ Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
