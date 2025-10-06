Растрата 1,4 млн грн на оборону в Николаеве: ГБР сообщило о подозрении

Правоохранители с чиновником в кабинете. Фото: Государственное бюро расследований

Руководитель Николаевского квартирно-эксплуатационного управления должен был закупить топливную древесину для украинских военных. Однако решил нажиться на этом. На схеме, которую он организовал, заработал более 1,4 млн гривен. Сейчас он уволен с должности.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Чиновник должен был закупить топливную древесину для украинских военных. Зная реальную стоимость продукции, он создал схему: древесину покупали в лесхозах через подставную фирму, а затем поставляли в собственное управление уже вдвое дороже. Это дало руководителю возможность незаконно заработать более 1,4 млн гривен.

Как накажут

Сейчас он уволен с должности и ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в крупных размерах. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество чиновника наложен арест. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

