Чиновник на Николаевщине зарабатывал на древесине для военных

Чиновник на Николаевщине зарабатывал на древесине для военных

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:08
Растрата 1,4 млн грн на оборону в Николаеве: ГБР сообщило о подозрении
Правоохранители с чиновником в кабинете. Фото: Государственное бюро расследований

Руководитель Николаевского квартирно-эксплуатационного управления должен был закупить топливную древесину для украинских военных. Однако решил нажиться на этом. На схеме, которую он организовал, заработал более 1,4 млн гривен. Сейчас он уволен с должности.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

Чиновник должен был закупить топливную древесину для украинских военных. Зная реальную стоимость продукции, он создал схему: древесину покупали в лесхозах через подставную фирму, а затем поставляли в собственное управление уже вдвое дороже. Это дало руководителю возможность незаконно заработать более 1,4 млн гривен.

Как накажут

Сейчас он уволен с должности и ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в крупных размерах. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество чиновника наложен арест. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине задержали чиновника, который воровал топливо у ВСУ. Также мы писали, что в Одесской области чиновник погорел на взятках.

 

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
