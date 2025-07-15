На Одещині посадовиця міськради вимагала хабар за оформлення пенсії

Фігурантка у поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Посадовиця Білгород-Дністровської міської ради вимагала гроші з чоловіка, якому не вистачало робочого стажу для оформлення пенсії. Жінку піймали на гарячому під час передачі коштів, їй загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Начальниця одного з відділів Білгород-Дністровської міської ради дізналася, що місцевому жителю не вистачає 10-ти років трудового та страхового стажу для оформлення пенсії. Тоді жінка запропонувала підробити документи, за що вона вимагала 400 євро. Правоохоронці задокументували протиправні дії посадовиці та затримали її одразу після отримання другої частини хабаря в розмірі 10 200 гривень. Гроші були вилучені як речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням). Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагдаємо, нещодавно ми писали про працівницю пошти, яка крала гроші пенсіонерів. А також про поліцейського, який брав оплату за проїзд у комендантську годину.