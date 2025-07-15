В Одесской области чиновница горсовета требовала взятку за оформление пенсии

Фигурантка в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Чиновница Белгород-Днестровского городского совета вымогала деньги с мужчины, которому не хватало рабочего стажа для оформления пенсии. Женщину поймали с поличным во время передачи средств, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Начальница одного из отделов Белгород-Днестровского городского совета, узнала, что местному жителю не хватает 10-ти лет трудового и страхового стажа для оформления пенсии. Тогда женщина предложила подделать документы, за что она требовала 400 евро. Правоохранители задокументировали противоправные действия чиновницы и задержали ее сразу после получения второй части взятки в размере 10 200 гривен. Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, соединенном с вымогательством). Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о работнице почты, которая воровала деньги пенсионеров. А также о полицейском, который брал оплату за проезд в комендантский час.