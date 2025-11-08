Другий суботник в Одесі — триває місячник чистоти

Чистота по-одеськи — на вулицях міста знову суботник
В Одесі знову взялися за віники й граблі. Цими вихідними стартував уже другий великий суботник, до якого долучилися сотні працівників міських служб.
Про це у суботу, 8 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Суботник в Одесі
За їхніми даними, другий етап масштабного прибирання розпочався в межах місячника чистоти, який ініціював начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Як і минулої суботи, до роботи долучилися працівники всіх структурних підрозділів міської ради, житлово-комунальних сервісів і комунальних підприємств.
У сквері Зоряному сміття та опале листя прибирають співробітники департаменту екології, а зелені зони вздовж вулиці Ойстраха впорядковують юристи. Також спеціалісти КП "Теплопостачання міста Одеси" працюють у Херсонському сквері.
В міськраді наголосили, що прибирання триватиме протягом усього місяця, а до наступних суботників можуть долучитися всі охочі містяни.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували енергооб'єкт, без світла залишилися понад 700 абонентів на Одещині. Також ми писали, що запропонував штучний інтелект поставити на місцях скандальних пам'ятників в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!