Другий суботник в Одесі — триває місячник чистоти

Люди прибирають листя вздовж вул. Ойстраха. Фото: Telegram/ЖКС Одеси

В Одесі знову взялися за віники й граблі. Цими вихідними стартував уже другий великий суботник, до якого долучилися сотні працівників міських служб.

Про це у суботу, 8 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Суботник в Одесі

За їхніми даними, другий етап масштабного прибирання розпочався в межах місячника чистоти, який ініціював начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Як і минулої суботи, до роботи долучилися працівники всіх структурних підрозділів міської ради, житлово-комунальних сервісів і комунальних підприємств.

Суботник в сквері "Зоряний". Фото: Telegram/ЖКС Одеси

У сквері Зоряному сміття та опале листя прибирають співробітники департаменту екології, а зелені зони вздовж вулиці Ойстраха впорядковують юристи. Також спеціалісти КП "Теплопостачання міста Одеси" працюють у Херсонському сквері.

Прибирання вздовж вул. Ойстраха. Фото: Telegram/ЖКС Одеси

В міськраді наголосили, що прибирання триватиме протягом усього місяця, а до наступних суботників можуть долучитися всі охочі містяни.

Прибирання на стоянках по вул. Грецькій. Фото: Telegram/ЖКС Одеси

Дівчина прибирає біля скверу. Фото: Telegram/ЖКС Одеси

Нагадаємо, вночі росіяни атакували енергооб'єкт, без світла залишилися понад 700 абонентів на Одещині. Також ми писали, що запропонував штучний інтелект поставити на місцях скандальних пам'ятників в Одесі.