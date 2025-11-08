Второй субботник в Одессе - продолжается месячник чистоты

Люди убирают листья вдоль ул. Ойстраха. Фото: Telegram/ЖКС Одессы

В Одессе снова взялись за веники и грабли. В эти выходные стартовал уже второй большой субботник, к которому присоединились сотни работников городских служб.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Субботник в Одессе

По их данным, второй этап масштабной уборки начался в рамках месячника чистоты, который инициировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Как и в прошлую субботу, к работе подключились работники всех структурных подразделений городского совета, жилищно-коммунальных сервисов и коммунальных предприятий.

Субботник в сквере "Звездный". Фото: Telegram/ЖКС Одессы

В сквере Звездном мусор и опавшие листья убирают сотрудники департамента экологии, а зеленые зоны вдоль улицы Ойстраха приводят в порядок юристы. Также специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" работают в Херсонском сквере.

Уборка вдоль ул. Ойстраха. Ойстраха: Telegram/ЖКС Одессы

В горсовете отметили, что уборка будет продолжаться в течение всего месяца, а к следующим субботникам могут присоединиться все желающие горожане.

Уборка на стоянках по ул. Греческой, фото: Telegram/ЖКС Одессы

Девушка убирает возле сквера. Фото: Telegram/ЖКС Одессы

