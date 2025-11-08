Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Чистота по-одесски — на улицах города снова субботник

Чистота по-одесски — на улицах города снова субботник

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 10:33
обновлено: 10:23
Второй субботник в Одессе - продолжается месячник чистоты
Люди убирают листья вдоль ул. Ойстраха. Фото: Telegram/ЖКС Одессы

В Одессе снова взялись за веники и грабли. В эти выходные стартовал уже второй большой субботник, к которому присоединились сотни работников городских служб.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Субботник в Одессе

По их данным, второй этап масштабной уборки начался в рамках месячника чистоты, который инициировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Как и в прошлую субботу, к работе подключились работники всех структурных подразделений городского совета, жилищно-коммунальных сервисов и коммунальных предприятий.

Прибирання вулиць в Одесі
Субботник в сквере "Звездный". Фото: Telegram/ЖКС Одессы

В сквере Звездном мусор и опавшие листья убирают сотрудники департамента экологии, а зеленые зоны вдоль улицы Ойстраха приводят в порядок юристы. Также специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" работают в Херсонском сквере.

Суботник в Одесі
Уборка вдоль ул. Ойстраха. Ойстраха: Telegram/ЖКС Одессы

В горсовете отметили, что уборка будет продолжаться в течение всего месяца, а к следующим субботникам могут присоединиться все желающие горожане.

Чистота по-одеськи — на вулицях міста знову суботник - фото 3
Уборка на стоянках по ул. Греческой, фото: Telegram/ЖКС Одессы
Дівчина прибирає в Одесі
Девушка убирает возле сквера. Фото: Telegram/ЖКС Одессы

Напомним, ночью россияне атаковали энергообъект, без света остались более 700 абонентов в Одесской области. Также мы писали, что предложил искусственный интеллект поставить на местах скандальных памятников в Одессе.

Одесса Одесская область уборка Новости Одессы суббота
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации