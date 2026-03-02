Чого одесити очікують від весни 2026 року

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Весна традиційно асоціюється з оновленням, теплом і новим етапом. Після довгої зими, морозів та відключень світла багато одеситів особливо чекають саме цієї пори року. Місто поступово оживає: більше людей з’являється на вулицях, відкриваються літні майданчики, а прогулянки біля моря знову стають щоденною звичкою. Водночас уже четвертий рік поспіль весна для українців має й інший зміст — це очікування змін, спокою та хороших новин.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чого вони найбільше очікують від цієї весни.

Весна в Одесі

Багато містян говорять, що після складного періоду найбільше хочеться простих людських речей — сонця, радості та внутрішньої рівноваги. Люди зізнаються, що саме настрій і віра допомагають переживати непрості часи. Попри втому, одесити намагаються зберігати оптимізм і підтримувати одне одного.

"Сонечка, скорої перемоги, ще усмішок, радості, щастя, що ми можемо ще пожити. Я вважаю, що головне, що в нас всередині. От якщо ми несемо оптимізм, радість, віру, тоді все буде добре і перемога буде. Треба вставати, усміхатися і казати, що все буде добре", — каже Міла.

Одеситка Міла про весну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після холодної та непростої зими чимало одеситів найбільше чекають саме тепла. Люди згадують ожеледицю, перебої зі світлом та складні погодні умови, які впливали на повсякденне життя. Тому весна для них — це не лише зміна сезону, а й повернення комфорту та звичних міських прогулянок.

"Хочу, щоб було дуже-дуже тепло, тому що зима була максимально холодна. Уже хочеться вдягти легку куртку і вийти погуляти по Приморському бульвару. Після важкої зими та відключень світла хочеться, щоб людям стало спокійніше", — говорить Валерія.

Місцева жительна Валерія про тепло. Фото: Новини.LIVE

Перемога в Україні

Частина опитаних дивиться на весну ширше — як на можливість покращення життя загалом. Люди говорять про соціальні проблеми, складну економічну ситуацію та необхідність підтримки тих, кому сьогодні найважче.

"Хорошого життя, щоб усім всього вистачало. Щоб пенсіонери не страждали. Щоб було всім здоров'я. І найголовніше, перемоги", — ділиться Наталія.

Одеситка Наталія про мир. Фото: Новини.LIVE

Окремо одесити згадують про тих, завдяки кому країна продовжує жити й працювати. Для багатьох головним очікуванням залишається безпека військових та повернення людей додому.

"Щоб наші захисники були здоровими та живими. Щоб усі мами дочекалися своїх дітей, бабусі — онуків. Адже у нас найкращі люди у світі", — говорить Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про військових. Фото: Новини.LIVE

Весняне кохання

Разом із серйозними думками у відповідях зберігається і традиційний весняний настрій. Одесити говорять про красу міста, нові знайомства та атмосферу, яка змінюється разом із приходом тепла. Весна для багатьох — це час закоханості, легкості та бажання більше посміхатися.

"Краси і любові. Весною люди закохуються. Усі стають красивішими, особливо наші одеські жінки", — усміхається Наталія Філіпповна.

Одеситка Наталія Філіпповна про кохання. Фото: Новини.LIVE

Попри втому від війни та щоденні виклики, люди продовжують чекати весну з надією. Для когось вона означає тепло і прогулянки, для когось — перемогу та повернення близьких. Але майже всі сходяться в одному — ця весна має принести більше спокою, світла й віри у майбутнє.

