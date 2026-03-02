Ожидание одесситов от весны 2026 года

Люли на улице. Фото: Новини.LIVE

Весну традиционно увязывают с обновлением, теплом и стартом нового этапа. После длительной зимы, морозов и перебоев со светом одесситы особенно ждут прихода этой поры. Город постепенно просыпается: улицы становятся более людными, открываются летние площадки, а прогулки у моря снова входят в ежедневную привычку. Но уже четвертый год для украинцев весна имеет еще и более глубокий смысл — это период ожидания перемен, спокойствия без сирен и светлых новостей.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего они больше всего ожидают от этой весны.

Реклама

Читайте также:

Весна в Одессе

Многие горожане говорят, что после сложного периода больше всего хочется простых человеческих вещей — солнца, радости и внутреннего равновесия. Люди признаются, что именно настроение и вера помогают переживать непростые времена. Несмотря на усталость, одесситы пытаются сохранять оптимизм и поддерживать друг друга.

"Солнышка, скорой победы, еще улыбок, радости, счастья, что мы можем еще пожить. Я считаю, что главное, что у нас внутри. Вот если мы несем оптимизм, радость, веру, тогда все будет хорошо и победа будет. Надо вставать, улыбаться и говорить, что все будет хорошо", — говорит Мила.

Одесситка Мила о весне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После холодной и непростой зимы многие одесситы больше всего ждут именно тепла. Люди вспоминают гололед, перебои со светом и сложные погодные условия, которые влияли на повседневную жизнь. Поэтому весна для них — это не только смена сезона, но и возвращение комфорта и привычных городских прогулок.

"Хочу, чтобы было очень-очень тепло, потому что зима была максимально холодная. Уже хочется надеть легкую куртку и выйти погулять по Приморскому бульвару. После тяжелой зимы и отключений света хочется, чтобы людям стало спокойнее", — говорит Валерия.

Местная жительница Валерия о тепле. Фото: Новини.LIVE

Победа в Украине

Часть опрошенных смотрит на весну шире — как на возможность улучшения жизни в целом. Люди говорят о социальных проблемах, сложной экономической ситуации и необходимости поддержки тех, кому сегодня тяжелее всего.

"Хорошей жизни, чтобы всем всего хватало. Чтобы пенсионеры не страдали. Чтобы было всем здоровья. И самое главное, победы", — делится Наталья.

Одесситка Наталья о мире. Фото: Новини.LIVE

Отдельно одесситы вспоминают о тех, благодаря кому страна продолжает жить и работать. Для многих главным ожиданием остается безопасность военных и возвращение людей домой.

"Чтобы наши защитники были здоровыми и живыми. Чтобы все мамы дождались своих детей, бабушки — внуков. Ведь у нас лучшие люди в мире", — говорит Татьяна.

Местная жительница Татьяна о военных. Фото: Новини.LIVE

Весенняя любовь

Вместе с серьезными мыслями в ответах сохраняется и традиционное весеннее настроение. Одесситы говорят о красоте города, новых знакомствах и атмосфере, которая меняется вместе с приходом тепла. Весна для многих — это время влюбленности, легкости и желания больше улыбаться.

"Красоты и любви. Весной люди влюбляются. Все становятся красивее, особенно наши одесские женщины", — улыбается Наталья Филипповна.

Одесситка Наталья Филипповна о любви. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на усталость от войны и ежедневные вызовы, люди продолжают ждать весну с надеждой. Для кого-то она означает тепло и прогулки, для кого-то — победу и возвращение близких. Но почти все сходятся в одном — эта весна должна принести больше покоя, света и веры в будущее.

Ранее мы писали, что утром, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения. В результате попадания разрушен дом и возник пожар.

А также, о том, что в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели, а это значит, что настоящая весна уже близко. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася