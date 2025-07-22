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Головна Одеса Чоловік із Одещини знайшов спосіб ухилитися від служби — як саме

Чоловік із Одещини знайшов спосіб ухилитися від служби — як саме

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини ухилявся від несення служби за гроші - як покарали
Молоток судді. Фото ілюстративне: brovary.net

Мобілізований з Одещини віддавав свою зарплату командуванню частини, аби не служити. Однак схему викрили, фігурант ледь не потрапив до в’язниці. Справу розглядали у Приморському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Красне Тарутинського району був призваний на службу за мобілізацією. Однак, не бажаючи служити, чоловік надав реквізати своєї картки посадовцю з командуванню частини. Той перераховував собі його заробітну платню та допомагав фігуранту ухилятися від несення служби. Загалом з рахунку було знято  404 390 гривень. Однак схему викрили та притягнули жителя Одещини до відповідальності.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.4 ст.409, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, пособництво у вчиненні злочину та ухиленння від несення служби). Однак суд звільнив його від 1 року та 6 місяців ув’язнення. Замість цього військовий отримав службове обмеження на аналогічний термін із відрахуванням 10% від зарплати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, що обікрав будинок та привласнив авто. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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