Порт Чорноморськ на Одещині почав перевалку сталевої продукції

Перевалка сталі відновилася в порту на Одещині — що це дасть
Морський торговельний порт Чорноморськ на Одещині розпочав перевалку сталевої заготівлі, яку поставляють для одного з найбільших виробництв в Україні. Це сталося вперше за останні 10 років, протягом яких підприємство здебільше займалося зернових вантажів.
Про це повідомляє прес-служба морського торгівельного порту "Чорноморськ".
Перевалка сталі
Упродовж останніх 10 років підприємство займалося здебільше зерном. А тепер у порту Чорноморськ вперше за десятирічче перевалили 20 тисяч тонн сталевого вантажу та готуються до прийому нової партії продукції. Ця сировина поставляється для одного з найбільших промислових підприємств України.
Повернення до перевалок сталевої продукції допоможе зміцнити стійкість підприємства в умовах воєнного часу, вважають у керівництві порту.
"Під час війни питання диверсифікації вантажопотоків стало одним із ключових для збереження та розвитку підприємства. Відновлення роботи з металевими вантажами – результат системної роботи команди порту, яка запровадила низку організаційних, технічних та логістичних змін", — каже директор ДП МТП Чорноморськ В'ячеслав Безрук.
Наразі керівництво порту працює над тим, щоб збільшити кількість вантажопотоків.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у порту Чорноморськ на Одещині ремонтують причали. А також про те, що підрпиємство шукає інвестора у Польщі.
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