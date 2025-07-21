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Головна Одеса Перевалка сталі відновилася в порту на Одещині — що це дасть

Перевалка сталі відновилася в порту на Одещині — що це дасть

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 17:28
Порт Чорноморськ на Одещині почав перевалку сталевої продукції
Порт Чорноморськ. Фото ілюстративне: Порт Чорноморськ

Морський торговельний порт Чорноморськ на Одещині розпочав перевалку сталевої заготівлі, яку поставляють для одного з найбільших виробництв в Україні. Це сталося вперше за останні 10 років, протягом яких підприємство здебільше займалося зернових вантажів.

Про це повідомляє прес-служба морського торгівельного порту "Чорноморськ".

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Упродовж останніх 10 років підприємство займалося здебільше зерном. А тепер у порту Чорноморськ вперше за десятирічче перевалили 20 тисяч тонн сталевого вантажу та готуються до прийому нової партії продукції. Ця сировина поставляється для одного з найбільших промислових підприємств України.

Повернення до перевалок сталевої продукції допоможе зміцнити стійкість підприємства в умовах воєнного часу, вважають у керівництві порту.

"Під час війни питання диверсифікації вантажопотоків стало одним із ключових для збереження та розвитку підприємства. Відновлення роботи з металевими вантажами – результат системної роботи команди порту, яка запровадила низку організаційних, технічних та логістичних змін", — каже директор ДП МТП Чорноморськ В'ячеслав Безрук.

Наразі керівництво порту працює над тим, щоб збільшити кількість вантажопотоків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у порту Чорноморськ на Одещині ремонтують причали. А також про те, що підрпиємство шукає інвестора у Польщі.

Одеса торгівля Одеська область Новини Одеси економіка
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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