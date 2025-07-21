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Главная Одесса Перевалка стали возобновилась в порту на Одесчине — что это даст

Перевалка стали возобновилась в порту на Одесчине — что это даст

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:28
Порт Черноморск в Одесской области начал перевалку стальной продукции
Порт Черноморск. Фото иллюстративное: Порт Черноморск

Морской торговый порт Черноморск в Одесской области начал перевалку стальной заготовки, которую поставляют для одного из крупнейших производств в Украине. Это произошло впервые за последние 10 лет, в течение которых предприятие в основном занималось зерновыми грузами.

Об этом сообщает пресс-служба морского торгового порта "Черноморск".

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На протяжении последних 10 лет предприятие занималось в основном зерном. А теперь в порту Черноморск впервые за десятилетие перевалили 20 тысяч тонн стального груза и готовятся к приему новой партии продукции. Это сырье поставляется для одного из крупнейших промышленных предприятий Украины.

Возвращение к перевалкам стальной продукции поможет укрепить устойчивость предприятия в условиях военного времени, считают в руководстве порта.

"Во время войны вопрос диверсификации грузопотоков стал одним из ключевых для сохранения и развития предприятия. Восстановление работы с металлическими грузами — результат системной работы команды порта, которая ввела ряд организационных, технических и логистических изменений", — говорит директор ГП МТП Черноморск Вячеслав Безрук.

Сейчас руководство порта работает над тем, чтобы увеличить количество грузопотоков.

Напомним, недавно мы писали о том, что в порту Черноморск в Одесской области ремонтируют причалы. А также о том, что подпредприятие ищет инвестора в Польше.

Одесса торговля Одесская область Новости Одессы экономика
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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