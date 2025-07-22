Военный ВСУ из Одесской области уклонялся от несения службы за деньги - как наказали

Молоток судьи. Фото иллюстративное: brovary.net

Мобилизованный из Одесской области отдавал свою зарплату командованию части, чтобы не служить. Однако схему разоблачили, фигурант чуть не попал в тюрьму. Дело рассматривали в Приморском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Красное Тарутинского района был призван на службу по мобилизации. Однако, не желая служить, мужчина предоставил реквизаты своей карточки должностному лицу из командования части. Тот перечислял себе его заработную плату и помогал фигуранту уклоняться от несения службы. Всего со счета было снято 404 390 гривен. Однако схему разоблачили и привлекли жителя Одесской области к ответственности.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.4 ст.409, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью, пособничество в совершении преступления и уклонение от несения службы). Однако суд освободил его от 1 года и 6 месяцев заключения. Вместо этого военный получил служебное ограничение на аналогичный срок с отчислением 10% от зарплаты.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.