Чоловіків призовного віку, які втекли за кордон, будуть повертати до України

Втікачів притягнуть до відповідальності

З початку війни збільшилася кількість виїздів за кордон чоловіків призовного віку. Втікачі намагаються отримати статус біженця.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Держприкордонслужба активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому втікачі у будь-якому разі будуть притягнуті до відповідальності", — зазначив Андрій Демченко.

За його словами, із початку війни, коли з'явилися обмеження на виїзд із країни для чоловіків призовного віку, значно збільшилася кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

"Навіть якщо чоловіки призовного віку і зможуть виїхати за межі України, надалі вони не зможуть влаштуватися в Європі, вони не можуть бути "біженцями". Втікачів-порушників повертатимуть до України",— підкреслив Андрій Демченко.

Багато хто з чоловіків втікачів намагаються попросити статус біженця, однак, за словами речника ДПСУ, підстав для цього в них немає. Саме тому Андрій Демченко закликав і тих, хто тікає, і тих, хто займається організацією втеч, утриматися від цього в майбутньому.

Нагадаємо, кордон України під час дії воєнного стану перетнули 652 особи призовного віку з Одеської області. Зробити це вони змогли завдяки системі "Шлях", яка дозволяє виїхати з країни з волонтерською або гуманітарною метою. Єдина й обов'язкова умова — повернутися назад. Втім, згідно зі статистикою, 35 чоловіків вирішили не повертатися, доки у нас триває війна. І це тільки верхівка айсберга, адже скільки насправді "ухилянтів" втекли — достеменно невідомо.

Чи варто залишати громадянство для тих чоловіків, які втекли від війни? Що з цього приводу думають одесити — у матеріалі.