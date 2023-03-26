Мужчин призывного возраста, бежавших за границу, будут возвращать в Украину

Беглецов привлекут к ответственности

С начала войны увеличилось количество выездов за границу мужчин призывного возраста. Беглецы пытаются получить статус беженца.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Госпогранслужба активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, поэтому беглецы в любом случае будут привлечены к ответственности", — отметил Андрей Демченко.

По его словам, с начала войны, когда появились ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста, значительно увеличилось количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу.

"Даже если мужчины призывного возраста и смогут уехать за пределы Украины, в дальнейшем они не смогут обосноваться в Европе, они не могут быть "беженцами". Беглецов-нарушителей будут возвращать в Украину", — подчеркнул Андрей Демченко.

Многие из беглых мужчин пытаются попросить статус беженца, однако, по словам спикера пограничной службы Украины, оснований для этого у них нет. Именно поэтому Андрей Демченко призвал и убегающих, и тех, кто занимается организацией побегов, воздержаться от этого в будущем.

Напомним, границу Украины во время действия военного положения пересекли 652 человека призывного возраста из Одесской области. Сделать это они смогли благодаря системе "Шлях", позволяющей уехать из страны с волонтерской или гуманитарной целью. Единственное и обязательное условие — вернуться назад. Впрочем, согласно статистике, 35 мужчин решили не возвращаться, пока у нас идет война. И это только верхушка айсберга, ведь сколько на самом деле "уклонистов" сбежали — точно неизвестно.

Следует ли оставлять гражданство для тех мужчин, которые сбежали от войны? Что по этому поводу думают одесситы — в материале.