Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Цього року Чорна п’ятниця припала на 27 листопада, але магазини почали розпродажі ще задовго до цієї дати. Реклама обіцяє покупцям неабияку економію, хоча за привабливими цінниками не завжди стоїть справжня вигода. Тим часом ціни продовжують зростати, зайвих грошей у людей небагато, а попереду ще зимові платіжки та витрати на свята.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, чи збираються одесити витрачатися на Чорну п’ятницю та скільки грошей готові залишити в магазинах.

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Витрати на покупки

Напередодні Чорної п’ятниці магазини активно рекламують знижки та заманюють покупців вигідними пропозиціями. Проте для багатьох містян навіть акційні ціни залишаються зависокими. Більша частина доходів іде на обов’язкові витрати і на покупки заради розпродажу грошей просто не залишається.

"Ні, не плануємо покупки. Нема за що, немає грошей. Ми переселенці з Херсону, за житло платимо багато, тому так", — ділиться Валентина.

Валентина про нестачу коштів. Фото: Новини.LIVE

А от інші одесити не проти пройтися магазинами та придивитися до знижок. Дехто вже встиг придбати собі обновки, а хтось ще шукає щось цікаве. Але витрачати гроші на все підряд не поспішають. Під час розпродажів хочеться купити щось справді потрібне, а не просто повестися на гарний цінник.

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"Вже зробила покупки, бо сьогодні трапилась сумка гарна, її купила сьогодні. Може прогуляюсь і ще щось знайду, і мене зацікавить — тоді щось куплю. Небагато витрачу. Якщо щось потрібне, то так. А якщо не потрібно, то навіщо втратити інші зайві кошти?", — каже Оксана.

Оксана про свої покупки. Фото: Новини.LIVE

Знижки Чорної п’ятниці

Не всі одесити сприймають Чорну п’ятницю як можливість суттєво зекономити. Для когось це більше рекламний хід, ніж справжня вигода. Хоча й серед численних акцій іноді можна знайти непогані пропозиції.

"Якщо щось треба, можна і без чорної п'ятниці. А Чорна П'ятниця. Так, реклама. Іноді можна купити класні штуки в магазинах. Дуже шкода, що машину не можна купити з 50% знижкою. Зараз всі трошки інакше гроші витрачають в будь-якому випадку", — пояснює Ілона.

Ілона про недовіру до Чорної п'ятниці. Фото: Новини.LIVE

Ще більше запитань у покупців виникає до самих цін. Навіть із великою знижкою товари коштують чимало, тому особливого бажання бігти на розпродаж немає. Водночас містяни розуміють, що під час війни магазинам теж непросто: дорожчає доставка, а відключення світла додають нових витрат.

"Такі ціни, що мені здається, що це все дуже несерйозно. Таке відчуття, що я оплачую оренду в магазинах. Я більше вірю в Чорну П'ятницю саме за кордоном. Я розумію, як це дуже важко взагалі, і привозити, і логістика, і взагалі людям, і працювати на цих генераторах, електроенергія. Тому якось я дуже до цього спокійно ставлюся. Просто є знижка — є, нема — нема", — говорить Анжеліка.

Анжеліка про Чорну п'ятницю за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Покупки на Чорну п’ятницю

А от деякі одесити до Чорної п’ятниці готувалися заздалегідь. Тим більше, що попереду новорічні свята, а разом із ними й витрати на подарунки близьким. Тож розпродажі стають хорошою нагодою розібратися зі святковими покупками ще до грудневого ажіотажу й, можливо, трохи зекономити.

"Планую подарунок дружині зробити. Десь приблизно 5 тисяч гривень бюджет. Це запланована покупка, чекав Чорної п’ятниці", — зазначає Євген.

Євген про подарунок дружині. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто вже встиг закупитися до свят і тепер може спокійно придивлятися до інших пропозицій. Коли основні покупки вже зроблені, легше не піддаватися спокусі кожної акції.

"Я вже все купила: на подарунки речі, на Новий рік собі сумку. Бюджет на Новий рік до 5 тисяч гривень. Крім сумки, поки що нічого не планували. Можливо, якась там піжама чи щось таке ще візьму. Виділю 2 або дві з половиною тисячі", — розказує Катерина.

Катерина про покупки на Новий рік. Фото: Новини.LIVE

Судячи з відповідей одеситів, цьогорічна Чорна п’ятниця навряд чи стане приводом для масового шопінгу. Люди уважніше ставляться до своїх грошей і вже не так легко ведуться на гучні обіцянки магазинів. До того ж попереду грудень із його святковими витратами та зимовими комунальними платежами. Тому головне зараз — не встигнути купити якомога більше зі знижкою, а правильно розрахувати свій бюджет, щоб вистачило й на наступний місяць.

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