Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В этом году Черная пятница пришлась на 27 ноября, но магазины начали распродажи ещё задолго до этой даты. Реклама обещает покупателям значительную экономию, хотя за привлекательными ценниками не всегда скрывается реальная выгода. Между тем цены продолжают расти, лишних денег у людей не так много, а впереди ещё зимние счета и расходы на праздники.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, собираются ли одесситы тратиться в Черную пятницу и сколько денег готовы оставить в магазинах.

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Расходы на покупки

Накануне Черной пятницы магазины активно рекламируют скидки и заманивают покупателей выгодными предложениями. Однако для многих жителей даже акционные цены остаются слишком высокими. Большая часть доходов уходит на обязательные расходы, и на покупки во время распродажи денег просто не остается.

"Нет, не планируем покупок. Не на что, денег нет. Мы переселенцы из Херсона, за жилье платим много, поэтому так", — делится Валентина.

Валентина о нехватке средств. Фото: Новини.LIVE

А вот другие одесситы не против прогуляться по магазинам и присмотреться к скидкам. Кто-то уже успел приобрести себе обновки, а кто-то ещё ищет что-то интересное. Но тратить деньги на всё подряд не спешат. Во время распродаж хочется купить что-то действительно нужное, а не просто поддаться на красивую цену.

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"Уже сделала покупки, потому что сегодня наткнулась на красивую сумку, купила её сегодня. Может, прогуляюсь и ещё что-нибудь найду, что меня заинтересует — тогда что-нибудь куплю. Много не потрачу. Если что-то нужно, то да. А если не нужно, то зачем тратить лишние деньги?", — говорит Оксана.

Оксана о своих покупках. Фото: Новини.LIVE

Скидки Черной пятницы

Не все одесситы воспринимают Черную пятницу как возможность существенно сэкономить. Для кого-то это скорее рекламный ход, чем реальная выгода. Хотя и среди многочисленных акций иногда можно найти неплохие предложения.

"Если что-то нужно, можно обойтись и без Черной пятницы. А Черная пятница? Да, реклама. Иногда в магазинах можно купить классные вещи. Очень жаль, что машину нельзя купить со скидкой 50%. Сейчас все немного по-другому тратят деньги в любом случае", — объясняет Илона.

Илона о недоверии к «Черной пятнице». Фото: Новини.LIVE

Еще больше вопросов у покупателей возникает по поводу самих цен. Даже с большой скидкой товары стоят немало, поэтому особого желания бежать на распродажу нет. В то же время горожане понимают, что во время войны магазинам тоже нелегко: дорожает доставка, а отключения света приносят дополнительные расходы.

"Цены такие, что мне кажется, будто всё это очень несерьёзно. Такое ощущение, что я оплачиваю аренду в магазинах. Я больше верю в Черную пятницу именно за границей. Я понимаю, как это вообще очень тяжело — и привозить товары, и с логистикой, и вообще людям, и работать на этих генераторах, с электроэнергией. Поэтому я как-то очень спокойно к этому отношусь. Просто есть скидка — есть, нет — нет", — говорит Анжелика.

Анжелика о Черной пятнице за рубежом. Фото: Новини.LIVE

Покупки в Черную пятницу

А вот некоторые одесситы к Черной пятнице готовились заранее. Тем более что впереди новогодние праздники, а вместе с ними и расходы на подарки близким. Поэтому распродажи становятся хорошей возможностью разобраться с праздничными покупками ещё до декабрьского ажиотажа и, возможно, немного сэкономить.

"Планирую сделать подарок жене. Бюджет — где-то около 5 тысяч гривен. Это запланированная покупка, ждал Черной пятницы", — отмечает Евгений.

Евгений о подарке жене. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто уже успел закупиться к праздникам и теперь может спокойно присматриваться к другим предложениям. Когда основные покупки уже сделаны, легче не поддаваться искушению каждой акции.

"Я уже всё купила: вещи на подарки, на Новый год себе сумку. Бюджет на Новый год — до 5 тысяч гривен. Кроме сумки, пока ничего не планировали. Возможно, какую-нибудь пижаму или что-то в этом роде еще куплю. Выделю 2 или две с половиной тысячи", — рассказывает Екатерина.

Екатерина о покупках к Новому году. Фото: Новини.LIVE

Судя по ответам одесситов, в этом году Черная пятница вряд ли станет поводом для массового шопинга. Люди более внимательно относятся к своим деньгам и уже не так легко поддаются громким обещаниям магазинов. К тому же впереди декабрь с его праздничными расходами и зимними коммунальными платежами. Поэтому главное сейчас — не успеть купить как можно больше со скидкой, а правильно рассчитать свой бюджет, чтобы хватило и на следующий месяц.

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