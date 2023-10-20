Чорноморська зернова угода може відновити свою роботу

Судно завантажується зерном у порту. Фото: Слово і діло

У Туреччині вважають, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи за участі РФ цілком можливе. Країна продовжує працювати у цьому напряму та залишається у контакті з усіма сторонами учасників.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Читайте також:

"Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами", — сказав Ягмур Гюльдере.

Відновлення зернової угоди

Також дипломат сказав про те, що зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та Росією.

"Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями тривають. Ми підтримуємо зв’язок з іншими сторонами, які також можуть відіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми перебуваємо на тому етапі, коли дехто вважає цей коридор таким, що "віджив". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб його відновити", — сказав посол.

Нагадаємо, експерти вважать, що лише за місяць роботи зернових коридорів вони довели свою ефективність. Попри російські погрози, Україна може збільшити кількість та перелік експортних товарів з портів Великої Одеси.

Також ми писали, що у Чорному морі розпочала роботу мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії. Бойові кораблі розчищають вибухонебезпечні предмети на маршруті нового українського зернового коридору.