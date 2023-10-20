Черноморское зерновое соглашение может возобновить свою работу

Судно загружается зерном в порту. Фото: Слово и дело

В Турции считают, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы с участием РФ вполне возможно. Страна продолжает работать по этому направлению и остается в контакте со всеми сторонами участников.

Об этом в интервью Укринформу сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

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"Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами", — сказал Ягмур Гюльдере.

Возобновление зерновой сделки

Также дипломат сказал о том, что зерновая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству Турции с ООН, Украиной и Россией.

"Таким образом, наши контакты со всеми этими игроками продолжаются. Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут играть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор "отжившим". Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить", — сказал посол.

Напомним, эксперты считают, что только через месяц работы зерновых коридоров они доказали свою эффективность. Несмотря на российские угрозы, Украина может увеличить количество и список экспортных товаров из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что в Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора.