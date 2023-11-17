Чорноморськими зерновими коридорами скористалося майже півтори сотні суден

Судно з українським зерном. Фото: Олександр Кубраков

Від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин.

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За його словами, всього було транспортовано 4,4 мільйона тонн вантажів.

Скільки було оброблено

у серпні було оброблено 59 614 тонн вантажів,

в вересні — 277 916 тонн,

у жовтні — 1 994 312 тонн,

у листопаді — 1 591 406 тонн вантажів.

Зазначимо, що рух суден триває, тож кількість відвантаження також буде збільшуватися та поповнювати бюджет України.

Нагадаємо, вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу з зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим.

Також ми писали, що Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, які заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях

Додамо, Росія заздалегідь планувала викрадення українського зерна для шантажу голодом. Для цього загарбники встановила безпечний і швидкий транспортний коридор, яким зерно транспортувалося на їх територію.