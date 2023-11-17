Черноморскими зерновыми коридорами воспользовалось почти полторы сотни судов

Судно с украинским зерном. Фото: Александр Кубраков

С начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.

Об этом сообщил глава Администрации морских портов Украины Юрий Литвин.

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По его словам, всего было транспортировано 4,4 млн тонн грузов.

Сколько было обработано

в августе было обработано 59 614 тонн грузов,

в сентябре — 277 916 тонн,

в октябре — 1 994 312 тонн,

в ноябре — 1 591 406 тонн грузов.

Отметим, что движение судов продолжается, поэтому количество отгрузки будет увеличиваться и пополнять бюджет Украины.

Напомним, уже более двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зернового соглашения российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

Также мы писали, что Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, которые входят во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.

Добавим, Россия заранее планировала похищение украинского зерна для шантажа голодом. Для этого захватчики установили безопасный и быстрый транспортный коридор, по которому зерно транспортировалось на их территорию.