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Чотири роки тюрми за вбивство собаки — на Одещині засудили злочинця

10 квітня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чотири роки тюрми за вбивство собаки — на Одещині засудили злочинця
Собака за сіткою. Фото: Herkimer Humane Society
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В одному з населених пунктів Одеської області чоловік жорстоко вбив собаку на очах у дітей. Згодом його затримали правоохоронці, суд визнав чоловіка винним та обрав покарання у вигляді позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному із населених пунктів Великобуялицької ОТГ місцевий підійшов до дітей, які гралися зі своїм маленьким домашнім улюбленцем на вулиці, і став дражнити собаку. Через це пес почав поводитися агресивно. Зловмисник схопив пса за задні лапи та тричі вдарив головою об дерево і вже неживого кинув у канаву. 

Рішення суду

Чоловіку висунули обвинувачення у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому у присутності малолітніх. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 299 ККУ. Суд визнав злочинця винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. 

Інші випадки знущання з тварин

Раніше ми писали, що на Одещині поліція встановила особу дівчини, яка жорстоко тортурувала свого собаку та фільмувала інцидент. Відомо, що тварина після знущань вижила, а неповнолітній загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що одеські правоохоронці закрили справу зі знущання з тварин в дельфінарії "Немо". У поліції зазначили, що склад правопорушення у танцях з морськими котиками відсутній.

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