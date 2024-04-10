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Четыре года тюрьмы за убийство собаки — в Одесской области осудили преступника

10 апреля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Четыре года тюрьмы за убийство собаки — в Одесской области осудили преступника
Собака за сеткой. Фото: Herkimer Humane Society
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В одном из населенных пунктов Одесской области мужчина жестоко убил собаку на глазах у детей. Впоследствии его задержали правоохранители, суд признал мужчину виновным и избрал наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из населенных пунктов Великобуялицкой ОТГ местный подошел к детям, игравшим со своим маленьким домашним любимцем на улице, и стал дразнить собаку. Поэтому пес начал вести себя агрессивно. Злоумышленник схватил собаку за задние лапы, трижды ударил головой о дерево и уже безжизненно бросил в канаву.

Решение суда

Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетних. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 299 УКУ. Суд признал преступника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Другие случаи издевательства над животными

Ранее мы писали, что в Одесской области полиция установила личность девушки, которая жестоко пытала свою собаку и снимала инцидент. Известно, что животное после издевательств выжило, а несовершеннолетней грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.

Одесса
суд
убийство
животные
полиция
Одесская область
жестокое обращение
собака
преступление

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