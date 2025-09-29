Одеса виділила гроші на благоустрій парку Міський сад

Ротонда в "Міському саду в Одесі". Фото: Новини.LIVE

В Одесі реконструюють найстаріший парк "Міський сад". Для цього з міського фонду охорони навколишнього середовища виділили понад чверть мільйона гривень. Кошти спрямують на благоустрій, утримання та підтримку зеленої зони в належному стані.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Одеської міської ради.

Що планують зробити

В Одесі виділили 255 474 гривні 69 копійок на утримання та реконструкцію парку "Міський сад". Гроші спрямували з фонду охорони навколишнього природного середовища. Виконавцем робіт визначили департамент екології та розвитку рекреаційних зон. Контроль за виконанням цього розпорядження поклали на першого заступника міського голови Олександра Філатова.

"Внести зміни до розпорядження міського від 26 травня 2025 року № 309 "Про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси щодо виконання розробки проєкту "Утримання та реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Міський сад"", — йдеться у повідомленні.

Історія "Міського саду"

"Міський сад" — найстаріший громадський парк Одеси. Його заснували у 1803 році Фелікс де Рібас та його брати, а у 1806-му сад подарували місту. Парк розташований у самому центрі Одеси — на Дерибасівській. Його площа становить 1,86 га, а офіційний статус — пам’ятка садово-паркового мистецтва.

