Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте
Четверть миллиона потратят на горсад в Одессе — что сделают

Четверть миллиона потратят на горсад в Одессе — что сделают

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:05
Одесса выделила деньги на благоустройство парка Городской сад
Ротонда в "Городском саду в Одессе". Фото: Новини.LIVE

В Одессе реконструируют старейший парк "Городской сад". Для этого из городского фонда охраны окружающей среды выделили более четверти миллиона гривен. Средства направят на благоустройство, содержание и поддержание зеленой зоны в надлежащем состоянии.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Что планируют сделать

В Одессе выделили 255 474 гривны 69 копеек на содержание и реконструкцию парка "Городской сад". Деньги направили из фонда охраны окружающей природной среды. Исполнителем работ определили департамент экологии и развития рекреационных зон. Контроль за выполнением этого распоряжения возложили на первого заместителя городского головы Александра Филатова.

"Внести изменения в распоряжение городского от 26 мая 2025 года № 309 "О выделении средств из городского фонда охраны окружающей природной среды города Одессы по выполнению разработки проекта "Содержание и реконструкция парка-памятника садово-паркового искусства местного значения "Парк "Городской сад", — говорится в сообщении.

История "Городского сада"

"Городской сад" — старейший общественный парк Одессы. Его основали в 1803 году Феликс де Рибас и его братья, а в 1806-м сад подарили городу. Парк расположен в самом центре Одессы — на Дерибасовской. Его площадь составляет 1,86 га, а официальный статус — памятник садово-паркового искусства.

Напомним, мы писали, что в Одессе выделили более 15 миллиардов на благоустройство города. Также мы сообщали, что в Одессе установят уборную за 6 миллионов.

