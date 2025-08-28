Відео
Головна Одеса COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:21
Зростання захворюваності на COVID-19 в Одесі — яка ситуація сьогодні
Медсестра в лікарні. Фото: Новини.LIVE

У соцмережах ширяться повідомлення про нібито різкий сплеск захворюваності на коронавірус в Одесі. Автори телеграм-каналів стверджують, що лікарні переповнені, а пацієнти масово не можуть одужати. Такі меседжі активно розганяють паніку серед містян. Але чи справді ситуація настільки критична і чи варто чекати на новий локдаун?

Журналісти Новини.LIVE звернулися за роз’ясненням до директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна.

Читайте також:

Коронавірус в Одесі 

Попри паніку рівень захворюваності, за словами медиків, не перевищує сезонних показників. Водночас лікарі нагадують: навіть якщо кількість нових випадків виглядає невеликою, це не привід ігнорувати перші симптоми. Саме уважність до свого здоров’я і своєчасне звернення до сімейного лікаря допомагають уникнути ускладнень. Особливо обережними варто бути людям із хронічними захворюваннями, адже для них навіть легкий перебіг може мати серйозні наслідки.

"У всіх лікарнях є необхідні препарати, працюють амбулаторії, є швидкі тести. Тому звертайтеся, не займайтеся самолікуванням. Справді, кількість хворих зростає щотижня, але це не критично. На сьогодні в нашій інфекційній лікарні з підтвердженим COVID-19 перебувають лише 12 пацієнтів", — пояснив директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян
Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян про коронавірус в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наразі медична система міста працює в штатному режимі й готова надати допомогу кожному. Доступність швидких тестів у сімейних лікарів робить виявлення вірусу простішим, а отже — дає можливість вчасно розпочати лікування. Проте головна небезпека полягає не у зростанні кількості випадків, а в легковажному ставленні людей до свого самопочуття. Одеситам варто пам’ятати: навіть легкі симптоми — сигнал для дій.

Нові штампи коронавірусу 

Більшість випадків захворюваності нині перебігає у легкій формі. Пацієнти зазвичай мають підвищену температуру впродовж перших трьох днів, після чого стан поступово поліпшується. Головне — не чекати ускладнень і не покладатися на самолікування.

"На сьогодні немає нових штамів вірусу серед тих, хто лікується. І навіть не має значення, яким саме штамом інфікована людина — важливо одне: при перших симптомах звернутися до лікаря. Панікувати не варто, але й ігнорувати ознаки хвороби небезпечно", — наголосив департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Лікарі під час роботи
Лікарі під час роботи. Фото: Новини.LIVE

Експерт додає, що ситуація в місті контрольована. Медики відстежують динаміку захворюваності та не бачать підстав для хвилювань щодо різкого зростання кількості інфікованих. Нині випадки коронавірусу здебільшого мають прогнозований перебіг, і це дозволяє сподіватися, що серйозного навантаження на лікарні не буде. Водночас він застерігає: розслаблятися зарано, бо навіть у легкій формі вірус може становити небезпеку для людей похилого віку. 

"У міських лікарнях Одеси готові за потреби розгорнути додаткові ліжка для пацієнтів. Нині жодного навантаження на систему охорони здоров’я немає: інфекційна лікарня розрахована на понад 300 місць, обладнана кисневими станціями, і цього поки достатньо", — каже директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.
Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян, про готовність лікарень до розгортання додаткових ліжок. Фото: Новини.LIVE

Перші симптоми коронавірусу — підвищення температури, слабкість чи нездужання. Саме тому основна порада залишається незмінною — не відкладати візит до лікаря й не намагатися лікуватися самостійно. Від цього залежить не лише швидкість одужання конкретної людини, а й загальна епідеміологічна ситуація у місті. Здоровий підхід до профілактики та дисципліна кожного одесита допоможуть втримати ситуацію під контролем і не допустити нової хвилі пандемії.

Раніше ми писали, про новий штамп коронавірусу на Одещині — які симптоми. А також про те які причини спалаху вірусу саме у серпні. 

коронавірус Одеса Новини Одеси вірус люди захворювання
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
