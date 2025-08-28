Зростання захворюваності на COVID-19 в Одесі — яка ситуація сьогодні

Медсестра в лікарні. Фото: Новини.LIVE

У соцмережах ширяться повідомлення про нібито різкий сплеск захворюваності на коронавірус в Одесі. Автори телеграм-каналів стверджують, що лікарні переповнені, а пацієнти масово не можуть одужати. Такі меседжі активно розганяють паніку серед містян. Але чи справді ситуація настільки критична і чи варто чекати на новий локдаун?

Журналісти Новини.LIVE звернулися за роз’ясненням до директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна.

Реклама

Читайте також:

Коронавірус в Одесі

Попри паніку рівень захворюваності, за словами медиків, не перевищує сезонних показників. Водночас лікарі нагадують: навіть якщо кількість нових випадків виглядає невеликою, це не привід ігнорувати перші симптоми. Саме уважність до свого здоров’я і своєчасне звернення до сімейного лікаря допомагають уникнути ускладнень. Особливо обережними варто бути людям із хронічними захворюваннями, адже для них навіть легкий перебіг може мати серйозні наслідки.

"У всіх лікарнях є необхідні препарати, працюють амбулаторії, є швидкі тести. Тому звертайтеся, не займайтеся самолікуванням. Справді, кількість хворих зростає щотижня, але це не критично. На сьогодні в нашій інфекційній лікарні з підтвердженим COVID-19 перебувають лише 12 пацієнтів", — пояснив директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян про коронавірус в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наразі медична система міста працює в штатному режимі й готова надати допомогу кожному. Доступність швидких тестів у сімейних лікарів робить виявлення вірусу простішим, а отже — дає можливість вчасно розпочати лікування. Проте головна небезпека полягає не у зростанні кількості випадків, а в легковажному ставленні людей до свого самопочуття. Одеситам варто пам’ятати: навіть легкі симптоми — сигнал для дій.

Нові штампи коронавірусу

Більшість випадків захворюваності нині перебігає у легкій формі. Пацієнти зазвичай мають підвищену температуру впродовж перших трьох днів, після чого стан поступово поліпшується. Головне — не чекати ускладнень і не покладатися на самолікування.

"На сьогодні немає нових штамів вірусу серед тих, хто лікується. І навіть не має значення, яким саме штамом інфікована людина — важливо одне: при перших симптомах звернутися до лікаря. Панікувати не варто, але й ігнорувати ознаки хвороби небезпечно", — наголосив департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Лікарі під час роботи. Фото: Новини.LIVE

Експерт додає, що ситуація в місті контрольована. Медики відстежують динаміку захворюваності та не бачать підстав для хвилювань щодо різкого зростання кількості інфікованих. Нині випадки коронавірусу здебільшого мають прогнозований перебіг, і це дозволяє сподіватися, що серйозного навантаження на лікарні не буде. Водночас він застерігає: розслаблятися зарано, бо навіть у легкій формі вірус може становити небезпеку для людей похилого віку.

"У міських лікарнях Одеси готові за потреби розгорнути додаткові ліжка для пацієнтів. Нині жодного навантаження на систему охорони здоров’я немає: інфекційна лікарня розрахована на понад 300 місць, обладнана кисневими станціями, і цього поки достатньо", — каже директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левон Нікогосян, про готовність лікарень до розгортання додаткових ліжок. Фото: Новини.LIVE

Перші симптоми коронавірусу — підвищення температури, слабкість чи нездужання. Саме тому основна порада залишається незмінною — не відкладати візит до лікаря й не намагатися лікуватися самостійно. Від цього залежить не лише швидкість одужання конкретної людини, а й загальна епідеміологічна ситуація у місті. Здоровий підхід до профілактики та дисципліна кожного одесита допоможуть втримати ситуацію під контролем і не допустити нової хвилі пандемії.

Раніше ми писали, про новий штамп коронавірусу на Одещині — які симптоми. А також про те які причини спалаху вірусу саме у серпні.