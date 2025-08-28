Рост заболеваемости COVID-19 в Одессе - какая ситуация сегодня

Медсестра в больнице. Фото: Новини.LIVE

В соцсетях распространяются сообщения о якобы резком всплеске заболеваемости коронавирусом в Одессе. Авторы телеграм-каналов утверждают, что больницы переполнены, а пациенты массово не могут выздороветь. Такие месседжи активно разгоняют панику среди горожан. Но действительно ли ситуация настолько критическая и стоит ли ждать нового локдауна?

Журналисты Новини.LIVE обратились за разъяснением к директору департамента здравоохранения Одесского городского совета Левону Никогосяну.

Коронавирус в Одессе

Несмотря на панику уровень заболеваемости, по словам медиков, не превышает сезонных показателей. В то же время врачи напоминают: даже если количество новых случаев выглядит небольшим, это не повод игнорировать первые симптомы. Именно внимательность к своему здоровью и своевременное обращение к семейному врачу помогают избежать осложнений. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями, ведь для них даже легкое течение может иметь серьезные последствия.

"Во всех больницах есть необходимые препараты, работают амбулатории, есть быстрые тесты. Поэтому обращайтесь, не занимайтесь самолечением. Действительно, количество больных растет каждую неделю, но это не критично. На сегодня в нашей инфекционной больнице с подтвержденным COVID-19 находятся всего 12 пациентов", — пояснил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян о коронавирусе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас медицинская система города работает в штатном режиме и готова оказать помощь каждому. Доступность быстрых тестов у семейных врачей делает выявление вируса проще, а значит — дает возможность вовремя начать лечение. Однако главная опасность заключается не в росте количества случаев, а в легкомысленном отношении людей к своему самочувствию. Одесситам следует помнить: даже легкие симптомы — сигнал для действий.

Новые штампы коронавируса

Большинство случаев заболеваемости сейчас протекает в легкой форме. Пациенты обычно имеют повышенную температуру в течение первых трех дней, после чего состояние постепенно улучшается. Главное — не ждать осложнений и не полагаться на самолечение.

"На сегодня нет новых штаммов вируса среди тех, кто лечится. И даже не имеет значения, каким именно штаммом инфицирован человек — важно одно: при первых симптомах обратиться к врачу. Паниковать не стоит, но и игнорировать признаки болезни опасно", — подчеркнул департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Врачи во время работы. Фото: Новини.LIVE

Эксперт добавляет, что ситуация в городе контролируемая. Медики отслеживают динамику заболеваемости и не видят оснований для волнений относительно резкого роста количества инфицированных. Сейчас случаи коронавируса в основном имеют прогнозируемое течение, и это позволяет надеяться, что серьезной нагрузки на больницы не будет. В то же время он предостерегает: расслабляться рано, потому что даже в легкой форме вирус может представлять опасность для пожилых людей.

"В городских больницах Одессы готовы при необходимости развернуть дополнительные койки для пациентов. Сейчас никакой нагрузки на систему здравоохранения нет: инфекционная больница рассчитана более чем на 300 мест, оборудована кислородными станциями, и этого пока достаточно", — говорит директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян о готовности больниц к развертыванию дополнительных коек. Фото: Новини.LIVE

Первые симптомы коронавируса — повышение температуры, слабость или недомогание. Именно поэтому основной совет остается неизменным — не откладывать визит к врачу и не пытаться лечиться самостоятельно. От этого зависит не только скорость выздоровления конкретного человека, но и общая эпидемиологическая ситуация в городе. Здоровый подход к профилактике и дисциплина каждого одессита помогут удержать ситуацию под контролем и не допустить новой волны пандемии.

