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Де Азов — в Одесі відбулася масштабна акція на підтримку військовополонених

9 червня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
FreeAzov — в Одесі рідні військовополонених вийшли на акцію
Люди на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 9 червня, в Одесі родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію. Люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагають звільнення своїх рідних, яких уже тривалий час утримує терористична Росія. Акція почалася з хвилини мовчання та молитви.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Чоловік тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг FreeAzov в Одесі

На акцію зібралося понад сто осіб. Дорослі та діти принесли із собою плакати. На них різноманітні заклики — "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними". Такі акції рідні військовополонених проводять щотижня по всій Україні. Майже кожного разу локації міняються. 

В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених
Жінки з портретами військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Полк "Азов": в Одесі пройшла акція
Жінка з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Більше про обміни

Зазначимо, що питання повернення українських військовополонених з російського полону залишається гострим і викликає значний суспільний резонанс. За попередній рік з російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна активно працює над залученням окремого посередника для обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. Лубінець підкреслив важливість цих переговорів та зазначив, що це питання є пріоритетним для українського уряду.

Де АЗОВ — в Одесі відбулася масштабна акція на підтримку військовополонених - фото 4
Люди під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Додамо, 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

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