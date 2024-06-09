FreeAzov - в Одессе родные военнопленных вышли на акцию

Люди на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июня, в Одессе семьи военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию. Люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требуют освобождения своих родных, уже длительное время удерживаемых террористической Россией. Акция началась с минуты молчания и молитвы.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Человек, держащий плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг FreeAzov в Одессе

На акцию собралось более ста человек. Взрослые и дети принесли плакаты. На них разнообразные призывы — "Где Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными". Такие акции родные военнопленных проводят еженедельно по всей Украине. Практически каждый раз локации меняются.

Женщины с портретами военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Больше об обменах

Отметим, что вопрос о возвращении украинских военнопленных из российского плена остается острым и вызывает значительный общественный резонанс. За предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина активно работает над привлечением отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ. Лубинец подчеркнул важность этих переговоров и отметил, что этот вопрос является приоритетным для украинского правительства.

Люди во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Добавим, 31 мая после обмена домой вернулись военнослужащие Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.