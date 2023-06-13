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Де та до котрої години в Одесі не буде світла: перелік адрес

13 червня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де та до котрої години в Одесі не буде світла: перелік адрес
Фахівці ремонтують електрообладнання. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 19:00 

  • Хутірська вул., 45А-71 (до 18:00)
  • Гагаріна просп., 10, 10А, 
  • Шевченка просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
  • Академіка Панкратової вул. 1-31А, 2-14, 
  • Володимира Хавкіна вул., 1-31, 
  • Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
  • Миколаївська дорога вул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221 

Де не буде світла до 22:00 

  • Балківська вул.,199, 
  • Богдана Хмельницького вул., 11-55, 26-98, 
  • Головковська вул., 62, 
  • Заньковецької вул. 4, 6, 
  • Інтернаціональний пров., 2-20, 3-11, 
  • Мельницька вул., 2, 20, 22, 
  • Михайлівська вул., 51-59, 68-72, 
  • М’ясоєдовска вул., 28, 28/7, 30, 
  • Прохоровська вул., 43, 
  • Прохоровський пров. 3, 5, 7, 
  • Степова вул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.

Не буде світла з 23:00 до 05:00 14.06.2023

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А, 
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А, 
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22, 
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А, 
  • Наливна вул., 1, 4, 4А, 
  • Отамана Головатого вул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102, 
  • Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83, 104, 
  • Павла Кравцова пров., 2, 2A, 2Б, 
  • Петренко вул., 21, 
  • Чорноморського козацтва вул. 

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

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