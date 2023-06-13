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Где и до которого часа в Одессе не будет света: список адресов

13 июня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где и до которого часа в Одессе не будет света: список адресов
Специалисты ремонтируют электрооборудование. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 19:00

  • Хуторская ул., 45А-71 (до 18:00)
  • Гагарина просп., 10, 10А,
  • Шевченко просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
  • Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
  • Николаевская ул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221

Где не будет света до 22:00

  • Балковская ул.,199,
  • Богдана Хмельницкого ул., 11-55, 26-98,
  • Головковская ул., 62,
  • Заньковецкой ул. 4, 6,
  • Интернациональный пер., 2-20, 3-11,
  • Мельницкая ул., 2, 20, 22,
  • Михайловская ул., 51-59, 68-72,
  • Мясоедовская ул., 28, 28/7, 30,
  • Прохоровская ул., 43,
  • Прохоровский пер. 3, 5, 7,
  • Степная ул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.

Не будет света с 23:00 до 05:00 14.06.2023

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4А,
  • Наливная ул., 1, 4, 4А,
  • Атамана Головатого ул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102,
  • Атамана Чепиги ул., 33, 35, 83, 104,
  • Павла Кравцова пер., 2, 2A, 2Б,
  • Петренко ул., 21,
  • Черноморского казачества ул.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

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