Де в Одесі можуть бути затори станом на 14 вересня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 14 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Катерининська/вул. Базарна — ремонт дощоприймачів;

вул. Ак. Філатова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Космонавтів — очищення колекторів;

Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Станом на сьогодні, 14 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Зазначимо, річкові порти на Одещині стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

В Одесі планують зробити онлайн реєстрацію для водіїв, які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.