Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 14 сентября
Сегодня, 14 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Екатерининская/ул. Базарная — ремонт дождеприемников;
- ул. Ак. Филатова — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Космонавтов — очистка коллекторов;
- Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним - это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
На сегодня, 14 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Отметим, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.
В Одессе планируют сделать онлайн регистрацию для водителей, планирующих пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.