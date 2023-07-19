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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 19 липня

19 липня 2023 13:00
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 19 липня
Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 19 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • Миколаївська дорога — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. С. Палія, 72 — ремонт оглядового колодязя з заміною лиття; 
  • вул. Вапняна, 
  • Румунська канава — очищення лотків, канав; 
  • вул. Церковна — покіс трави на лотку.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

В Одеській області з 10 липня набрала чинності заборона на рух вантажівок з 10:00 до 18:00 години на автодорогах державного значення. Нововведення діють у літній час з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час. Наразі обмеження руху вже працюють на трасах Одеса — Рені, Київ — Одеса та Одеса — Мелітополь і стосуються вони вантажівок вагою понад 24 тонни. Які результати перших днів нововведення — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

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