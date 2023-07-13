Підготовка до блекаутів: в Одесі світлофор працюватиме без світла
Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де з’явився модернізований світлофор
Побачити світлофорний об’єкт можна на двох магістральних вулицях Одеси — Пушкінській та Рішельєвській. Цей світлофорний об'єкт працюватиме без енергоживлення 3 — 4 години.
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