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Підготовка до блекаутів: в Одесі світлофор працюватиме без світла

13 липня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до блекаутів: в Одесі світлофор працюватиме без світла
Світлофор показує заборону руху. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Побачити світлофорний об’єкт можна на двох магістральних вулицях Одеси — Пушкінській та Рішельєвській. Цей світлофорний об'єкт працюватиме без енергоживлення 3 — 4 години. 

Встановлення блоку живлення на світлофорі. Фото: Одеська міська рада
Встановлення блоку живлення на світлофорі. Фото: Одеська міська рада

Цікаво водіям

В Одеській області з 10 липня набрала чинності заборона на рух вантажівок з 10:00 до 18:00 години на автодорогах державного значення. Нововведення діють у літній час з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час. Наразі обмеження руху вже працюють на трасах Одеса-Рені, Київ-Одеса та Одеса-Мелітополь і стосуються вони вантажівок вагою понад 24 тонни. Які результати перших днів нововведення — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

В Одесі, на вулиці Троїцькій, між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

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