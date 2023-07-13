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Подготовка к блекаутам: в Одессе светофор будет работать без света

13 июля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подготовка к блекаутам: в Одессе светофор будет работать без света
Светофор показывает запрещение движения. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Увидеть светофорный объект можно на двух магистральных улицах Одессы — Пушкинской и Ришельевской. Этот светофорный объект будет работать без энергопитания 3 – 4 часа.

Установка блока питания на светофоре. Фото: Одесский городской совет
Установка блока питания на светофоре. Фото: Одесский городской совет

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В Одесской области с 10 июля вступил в силу запрет на движение грузовиков с 10:00 до 18:00 на автодорогах государственного значения. Нововведения действуют в летнее время с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время. В настоящее время ограничения движения уже работают на трассах Одесса-Рени, Киев-Одесса и Одесса-Мелитополь и касаются грузовиков весом более 24 тонн. Какие результаты первых дней нововведения — узнавали журналисты Новини.LIVE.

В Одессе, на улице Троицкой, между Ришельевской и Пушкинской провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велодорога.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

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