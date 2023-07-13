Подготовка к блекаутам: в Одессе светофор будет работать без света
Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где появился модернизированный светофор
Увидеть светофорный объект можно на двух магистральных улицах Одессы — Пушкинской и Ришельевской. Этот светофорный объект будет работать без энергопитания 3 – 4 часа.
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