Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес

Дитина зі свічкою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 7 липня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Катерининська вул.,1, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15,

Катерининська пл., 5, 9,

Ланжеронівська вул., 24, 24/19, 24А,

Чайковського провулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19,

Хутірська вул., 45А-71 (відновлення постачання о 18.00),

Академіка Панкратової вул. 1-31а, 2-14,

Володимира Хавкі вул., 1-31,

Кругова вул.,10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 49-55,

Миколаївська дорога вул., 219, 221.

Нагадаємо, за даними метеорологів, на Одещині очікується погіршення погоди, супроводжуване грозою та поривами вітру швидкістю до 15-20 м/с. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій, 206 бригад ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону. Куди звертатись у разі відключення світла — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, за даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій, людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.