Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес arrow

Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес

7 липня 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес
Дитина зі свічкою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 липня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 19:00 

  • Катерининська вул.,1, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15, 
  • Катерининська пл., 5, 9, 
  • Ланжеронівська вул., 24, 24/19, 24А, 
  • Чайковського провулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19, 
  • Хутірська вул., 45А-71 (відновлення постачання о 18.00),
  • Академіка Панкратової вул. 1-31а, 2-14, 
  • Володимира Хавкі вул., 1-31, 
  • Кругова вул.,10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 49-55, 
  • Миколаївська дорога вул., 219, 221.

Нагадаємо, за даними метеорологів, на Одещині очікується погіршення погоди, супроводжуване грозою та поривами вітру швидкістю до 15-20 м/с. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій, 206 бригад ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону. Куди звертатись у разі відключення світла — читайте в матеріалі

Нагадаємо, за даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій, людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз