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Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов

7 июля 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов
Ребенок со свечой. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Екатерининская ул., 1, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15,
  • Екатерининская пл., 5, 9,
  • Ланжероновская ул., 24, 24/19, 24А,
  • Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19,
  • Хуторская ул., 45А-71 (возобновление поставок в 18.00),
  • Академика Панкратовой ул. 1-31а, 2-14,
  • Владимира Хавки ул., 1-31,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 49-55,
  • Николаевская дорога ул., 219, 221.

Напомним, по данным метеорологов, в Одесской области ожидается ухудшение погоды, сопровождаемое грозой и порывами ветра скоростью до 15-20 м/с. В целях обеспечения оперативного вмешательства в случае аварий, 206 бригад ДТЭК переведены в повышенное состояние готовности, чтобы немедленно восстанавливать электроснабжение в дома жителей региона. Куда обращаться при отключении света — читайте в материале.

Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.

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