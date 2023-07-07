Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов

Ребенок со свечой. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 7 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Екатерининская ул., 1, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15,

Екатерининская пл., 5, 9,

Ланжероновская ул., 24, 24/19, 24А,

Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19,

Хуторская ул., 45А-71 (возобновление поставок в 18.00),

Академика Панкратовой ул. 1-31а, 2-14,

Владимира Хавки ул., 1-31,

Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 49-55,

Николаевская дорога ул., 219, 221.

Напомним, по данным метеорологов, в Одесской области ожидается ухудшение погоды, сопровождаемое грозой и порывами ветра скоростью до 15-20 м/с. В целях обеспечения оперативного вмешательства в случае аварий, 206 бригад ДТЭК переведены в повышенное состояние готовности, чтобы немедленно восстанавливать электроснабжение в дома жителей региона. Куда обращаться при отключении света — читайте в материале.

Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.