Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов
Сегодня, 7 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 19:00
- Екатерининская ул., 1, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15,
- Екатерининская пл., 5, 9,
- Ланжероновская ул., 24, 24/19, 24А,
- Чайковского переулок, 9, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19,
- Хуторская ул., 45А-71 (возобновление поставок в 18.00),
- Академика Панкратовой ул. 1-31а, 2-14,
- Владимира Хавки ул., 1-31,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 49-55,
- Николаевская дорога ул., 219, 221.
Напомним, по данным метеорологов, в Одесской области ожидается ухудшение погоды, сопровождаемое грозой и порывами ветра скоростью до 15-20 м/с. В целях обеспечения оперативного вмешательства в случае аварий, 206 бригад ДТЭК переведены в повышенное состояние готовности, чтобы немедленно восстанавливать электроснабжение в дома жителей региона. Куда обращаться при отключении света — читайте в материале.
Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.